Jól halad az építkezés a török Sisecam Kaposváron épülő üveggyárában, erről mi is megbizonyosodtunk egy héttel ezelőtt a sajtó munkatársainak szervezett bejáráson. Az üveggyár csaknem 100 méter magas kéménye szinte teljesen elkészült, a keverőépület és a futószalag, melyen az alapanyagot a kemencékbe juttatják még javában épül. A munka nagy részében a Beyner Kft. dolgozói is részt vettek. Volt olyan időszak, amikor 260 emberük dolgozott az építési területen. Közülük 150-en kaposváriak és nagybajomiak voltak. Tavaly decemberig gond nélkül zajlott a munka. A fővállalkozó Dogus Csoport azonban elkezdett késni a kifizetésekkel, és egyre több pénzzel tartoztak az alvállalkozónak, a Beyner Kft-nek. A cég ezért kénytelen volt lecsökkenti a dolgozók számát először 150-re, végül pedig 100-ra.

Üveggyári tartozás: munka nélkül maradtak a somogyiak

– Mindig hitegettek, hogy majd most fizetnek, de nem érkezett meg időben az utalás – mondta lapunknak Barcag Eymen. – A tartozás mára elérte a 350 millió forintot, ennyi a lejárt számlák értéke. Megelégeltem a várakozást, ezért úgy döntöttem, hogy október 12-én elbocsátom a maradék 100 magyar dolgozómat, akik között 70-en helyiek. Erre azért volt szükség, mert nem volt más olyan beruházás, ahol alkalmazhattam volna őket. A Sisecam építési területén pedig nem akartam tovább foglalkoztatni senkit, mert egy hónap múlva nem tudnám kifizetni őket – tette hozzá a Beyner Kft ügyvezető tulajdonosa.

Barcag Eymen arról is beszélt lapunknak, korábban azt is tervezték, hogy sztrájkot szerveznek és lezárják az üveggyár egész építési területét. Ezt egyébként hivatalosan, ügyvéd segítségével be is jelentették volna a rendőrségen, de a sztrájk végül elmaradt.

Lassú a pénzmozgás Isztambul és Kaposvár között



A kifizetési problémával kapcsolatban megkerestük a fővállalkozót is. Ulvi Arslan, a török óriáscég, a Dogus Csoport magyarországi vállalatának építésvezetője elmondta, valóban késtek a kifizetésekkel, emiatt a Beyner Kft. leállt a munkával, mostanra viszont minden zökkenőmentes, ezért ha a cég vissza szeretne térni az építkezésre, akkor megteheti. Ulvi Arslan arról is beszélt, mivel a cég központja Isztambulban van, ezért a pénzmozgás nagyon lassú. Amikor egymillió euró feletti összeget kérnek, ahhoz néha túl sok aláírásra van szükség. Kiemelte, most már tudják, hogy a magyar emberek nem szeretnek várni a pénzre és nem érdekli őket, hogy a kifizetési folyamat és a bankok lassúak. Múlt héten egyébként majdnem kifizették a tartozás felét a Beyner Kft.-nek. Ulvi Arslan hozzátette, más cégeknek is tartoznak, ők azonban továbbra is dolgoznak, mostanra viszont a terv szerint haladnak a kifizetések.