S az érdeklődők előreláthatóan jövő tavasszal a repüléshez kapcsolódó korabeli tárgyakat, fotókat is megtekinthetik majd a kaposújlaki tárlaton.

– Az alapítványunk kezelésében van kettő SZU 22 UM3 vadászbombázó repülőgép, egy Mi-2 helikopter továbbá egy L-39 Albatrosz sugárhajtóműves kétüléses kiképzőgép, egy L-410-es, illetve egy AN-2 repülőgép is – mondta el érdeklődésünkre Horváth István, az Aviátor Repüléstörténeti Alapítvány elnöke. – Ezek a gépek már nem repülnek, célunk, hogy a repülőgépeket közvetlen közelről megnézhessék az érdeklődők.

Kadarkútról a napokban egy teherautó segítségével már elhoztak egy MI-2-es helikoptert Kaposújlakra, de csütörtököm egy újabb, logisztikailag is nehezebb feladat vár a csapatra. A két SZU 22-es közül napokon belül az egyiket telepítik át Kaposújlakra. Horváth István elmondta: a munkában várhatóan tíz személy vesz részt, a feladathoz szükséges összes engedélyt beszerezték, az átszállítás éjjel zajlik, legkésőbb péntek hajnali ötig végezniük kell. Úgy tervezik, hogy a másik SZU-22-es vadászbombázót és az L-39 Albatroszt is elhozzák még az idén az újlaki reptérre. Az elnök azt mondta, rengeteg segítséget kaptak Kaposújlakon, ahol elegendő tér áll a rendelkezésükre.



Azt tapasztaltam az idei kadarkúti repülőnapon is, hogy nagyon sok embert érdekel a repülés, a mai és a korabeli technika egyaránt. A kaposújlaki tárlaton azonban nem csak repülőgépeket, helikoptert tekinthetnek majd meg a látogatók, hanem korabeli fotókat, relikviákat, a repüléssel kapcsolatos felszereléseket, tárgyakat is bemutatjuk majd, s az érdeklődők megismerhetik a magyar katonai repülés múltját is. Idén már szeretnénk kisebb programokat szervezni.

– mondta az alapítvány elnöke.

Bőven akad látnivaló a kaposújlaki reptéren, ma érkezik a SZu 22-es is Fotó: Lang Róbert



Horváth István hangsúlyozta: sokak számára szenvedély, szerelem a repülés, a repülőgépek világa. Ha elkészülnek a bemutatóhely berendezésével, minden érdeklődőt várnak majd Kaposújlakra, ahol a tervek szerint 2025-ben repülőnapot szerveznek.

Kornyik Csaba, a kaposújlaki Avia-Rent Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta: a reptéren megfelelő körülmények biztosításával segítik a bemutatóhely kialakítását. Abban bíznak, hogy sokak érdeklődését felkelti majd az új látnivaló, s a tárlat növelheti a reptér látogatottságát és a vendégek sok hasznos információhoz, élményhez juthatnak majd.