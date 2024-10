Még a kerti öntözőrendszert sem kímélték a vaddisznók Balatonfenyvesen, ahol a vadprobléma olyannyira elharapódzott, hogy az sürgős megoldás vált szükségessé. – A nyáron volt igazán nagy gond, mert a nyaralók körében nagy riadalmat okoztak, volt olyan, aki kiment a stégre, de visszajönni már nem mert, mert félt az állatoktól – mondta Farkas Tamás, balatonfenyvesi polgármester. De olyat is hallottam, hogy az ingatlantulajdonos megcsinálta a kerítését, miután tönkretették azt az állatok és két nap múlva ugyanúgy fel volt dúlva az udvar.

Az önkormányzat már tavasszal szerette volna orvosolni a problémát, megkezdeni a gyérítést, de a szükséges engedélyeket csak mostanra kapták meg. Nyáron az idegenforgalmi szezon miatt sem lehetett megkezdeni a tilosban túró vaddisznók gyérítését. Mint a terület vadászatra jogosultja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park hozzájárulását adta a kilövéshez, ahogyan a rendőrség is megadta a zöld jelzést az állati gondok orvoslására.

– A vadászati módszer az egyetlen tevékenység, amivel kezelni lehet ezt a helyzetet, jegyezte meg a polgármester. Négy vadász vesz részt a feladat végrehajtásában, ők december 31-ig ejthetnek el vaddisznókat

a Fenyves-alsói strand, a Pécsi Ifjúsági Tábor, a Református Ifjúsági Tábor területe, illetve az úgynevezett madárutcák - Szárcsa, Daru Örvös, Pacsirta, Kócsah, Hattyú, Sas, Rigó, Varjú, Gólya, Fogoly, Kakukk, Galamb, Fecske, Fácán, Gerle, Veréb, Zengő, Cinke, Gém - Balaton felőli részén.

Dallos Imrének tapasztalt, világlátott vadászként az első alkalommal már két disznót sikerült is terítékre hozni Fenyvesen. A vadászszerencséhez az is hozzájárult, hogy alaposan felkészült a nem mindennapi lesre. – Végeztem egy kis információgyűjtést a helybéliek körében, megkérdeztem tőlük; mikor látták a disznókat, merre jártak és körbejártam az érintett utcákat, megnéztem a nyomokat, magyarázta a balatonfenyvesi vadász. Hozzátette: az biztos, hogy több konda is feljár a már említett utcákba a nádasból. Az egyiket rögtön, az első les alkalmával kiszúrta. – Egy olyan helyre mentem ki, ahonnan videót is kaptam a vaddisznókról. Nagyjából éjfél körül jött meg a csapat, igyekeztem fejlövést leadni, hogy ne kelljen utánakeresni a sárban – mondta Dallos Imre. Ez sikerült is: egy kocát és egy süldőt ejtett el.