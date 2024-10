A két vadmacskát még kölyökként fogták be Szenna határában június elején – számolt be róla honapján a Fővárosi Állat- és Növénykert. Azért kellett segíteni nekik, mert elkeveredtek az anyjuktól és még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy egyedül is boldoguljanak. Az anyaállatot is próbálták megtalálni a szakemberek, de nem akadtak nyomára. Így a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai az elmúlt hónapokban felkészítették őket a vadonbeli életre.

Forrás: Fővárosi Állat- és Növénykert

A napokban pedig a megtalálási helyüktől nem messze Zselickisfalud mellett, Kardosfánál, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve visszaengedték őket a zselici rengetegbe. A két állat közül az egyik a szállítóláda kinyitása után azonnal a fák felé iramodott, a másik egy kicsit még tétovázott, mintha megköszönte volna a gondoskodást munkatársainknak. Ám utána ő is az erdő felé vette az irányt. Az állatkert honlapján arról is beszámolt, hogy az elmúlt 5 évben összesen 9 mentett vadmacskát engedtek vissza a természetbe.

Forrás: Fővárosi Állat- és Növénykert

A vadmacska közepes méretű ragadozó, a vörös rókával egy táplálkozási szinten áll, fontos szerepet tölt be a táplálékláncban, annak több szintjére is hatással van a jelenléte. A hús a kizárólagos tápláléka főként pockok, egerek formájában. Ha keveredik a házi macskával, már más eleséggel is megelégszik.

A vadmacska-állomány Somogyban az országos átlag felett van. Rejtőzködő életmódja miatt nehéz lenne megmondani, mennyi él belőle a megyében, ám az biztos, hogy ideális a környezet számára. Az állatot 1974–ben védetté, majd 2012–ben fokozottan védett fajjá nyilvánították.

Macskajaj

A házi macskával keveredve gyengül a vadmacska genetikai állománya, bár a hibrid egyedeket is vadmacskának tekintik. A génállomány keveredésén és gyengülésén kívül nagy veszélyt jelent a fajra jellemző élőhely elvesztése. Többször előfordult, hogy elárvultnak hitt vadmacska kölyköket szedtek össze erdőjárók, ám a szakemberek azt kérik, hogy ne érintsék meg a kismacskákat, mert végzetes lehet számukra, ha anyjuk az idegen szag miatt elhagyja őket.