Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének (MSE) elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy egyik aktívan dolgozó villanyszerelő munkatársuk három és fél évet várt arra, hogy néhány hónapja elvégezzék rajta a térdprotézis műtétet. Esete egyáltalán nem egyedi.

– Egy másik ismerősömet nemrég jegyezték elő szintén térdprotézis műtétre, 2027-re kapott időpontot a kaposvári kórházban – mondta Hegedüs Lajos. – Nekem tavaly építettek be térdprotézist Pécsen, ahol szerencsére csak 10 hónapot kellett várnom. Nem is merült fel, hogy Kaposváron végeztessem el a beavatkozást, mert itt sokkal hosszabb ideig tartott volna. Ráadásul az sem mindegy, hogy mikor műtenek meg egy mozgásában korlátozott embert. Életminőség, járás és munka szempontjából is nagyon számít az idő. Tapasztalatból tudom, hogy mielőtt elvégezték rajtam a műtétet, elképesztő fájdalom nyilallt belém szinte minden lépéssel – emelte ki a MSE elnöke.

Hegedüs Lajos hozzátette, magánellátásban is lehetősége van csípőprotézis és térdprotézis műtétre, ez a megoldás azonban nagyon drága. Egy csípőprotézis műtétért 3 millió 700 ezer forintot is elkérnek, a térdprotézis ennél drágább is lehet.

Várólista: Kaposváron ezernél is többen várakoznak

A NEAK adatai szerint, az ezret is meghaladja azoknak a betegeknek a száma, akik valamilyen műtétre várakoznak a kaposvári kórházban. A legkevesebben, összesen 70-en csípőprotézis, 86-an szürkehályog, 149-en mandula és orrmandula, 702-en térdprotézis műtétre várnak. Utóbbi beavatkozásnál a Dél-Dunántúlon a középmezőnybe tartozik Kaposvár. A szekszárdi Balassa János kórházban 956-an, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában 448-an várnak legalább 60 napja műtétre.

Majdnem negyedére csökkent a várakozási idő Pécsen

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központja megkeresésünkre azt közölte, az idősödő társadalomban a legnagyobb betegségcsoportot a mozgásszervi krónikus betegségek között – a gerinc degenerációja mellett – a kopásos nagyízületi betegségek képviselik. Kiemelték, a PTE protetikai (protézis készítés) várólistái mind a várakozók számát, mind a várakozási időt tekintve folyamatosan csökkentek az elmúlt öt évben. Egy évtizeddel ezelőtt, 2015-ben protézis műtétre több mint 800 napot kellett várakozni, jelenleg azonban körülbelül csak 240 napot. A várólistákkal kapcsolatban kerestük a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházat is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy év alatt mennyit csökkent, vagy emelkedett a várakozók száma, illetve mi az oka annak, hogy várólista alakul ki, azonban kérdéseinkre lapzártánkig kaptunk választ. Amint az intézmény reagál a kérdésben, azonnal közzé tesszük.



Borítóképünk illusztráció!