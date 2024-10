Közel kétezer versenyző regisztrált már a legnagyobb hazai informatikai versenyre, az idén nyolcadszorra megrendezett Országos IT Megmérettetésre. Az október 31-én kezdődő, ötfordulós versenyen nemcsak saját szakterületükön próbálhatják ki magukat és csapatukat a senior és junior IT-sok, hanem tanulásra is használhatják a versenyfeladatokhoz kapcsolódó magyarázatokat. Az állandó önképzés a szervezők tapasztalatai szerint napjainkban már a tudás szinten tartásához is elengedhetetlen, hiszen a mesterséges intelligencia már most minden negyedik IT-szakember munkáját elveheti. Az Országos IT Megmérettetésen MI-t használó alkalmazások is részt vesznek, így az indulók nemcsak a többi informatikus átlagához tudják viszonyítani saját tudásukat, hanem a géphez is.

A versenyt szervező Human Priority arra kérte a kategóriákat hitelesítő cégeket, hogy olyan feladatsorokat állítsanak össze, amelyeket nem tudnak száz százalékosan megoldani mesterséges intelligenciát használó alkalmazások. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy egyre nehezebb olyat kérdezni, amit ne tudna az MI. Ezért egy informatikusnak elengedhetetlen naprakésznek lennie, folyamatosan képeznie magát, különben lemarad.

„Véget ért az aranykor az informatikusok számára: a nehéz gazdaság helyzet és mesterséges intelligencia terjedése miatt jelenleg a kezdő, fiatal szakemberek számára jóval kevesebb lehetőséget kínálnak, és a seniorokra is kisebb az igény, mint korábban. Aki szinten akarja tartani a tudását, annak folyamatosan tanulnia kell, megismerni és használni az új technológiákat. Erre egyedülálló lehetőség az Országos IT Megméretettés, amelyre október 30-áig még lehet jelentkezni” – mondja Pulay Gellért, a verseny főszervezője.