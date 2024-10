A felgyorsult világban annyi inger éri a fiatalokat, hogy lehetetlennek tűnhet eligazodni. Így annyira nem is meglepő, hogy ma már nem ismeretlen a technológiai magány kifejezés.

– A gyerekeknek nagyon sok kapcsolatuk van online, de valójában nagyon magányosak – mondta kérdésünkre Pöltl Ákos, családbiztonsági szakértő, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója. Hozzátette: a túlzott közösségi média és okostelefon használat depresszióhoz vezet, ami elmagányosodáshoz. Arra vonatkozóan több tanulmány van, hogy soha annyi fiatal nem volt magányos, mint manapság. A lányok körében a közösségi média nagyon káros tud lenni, hiszen az ott megjelenített torz nőideálok miatt identitásproblémák alakulhatnak ki, fiúknál inkább a videójátékok veszélyesek, de mindkét nemre komoly hatást gyakorolnak a pornográf tartalmak jelenléte.

Félelmetes veszélyek leselkednek a fiatalokra Fotó: Lang Róbert

Az iskolai telefonhasználat korlátozásával kapcsolatban Pöltl Ákos azt mondta, már előbb meg kellett volna tenni. Igaz még nem tökéletes a jogszabályi háttér, de legalább történt előrelépés.

– Azt látni kell, hogy nem a technológiával van probléma, hanem a személyes képernyővel. Azzal az okostelefonnal, tablettel, amit a gyerekek használnak, mert nagyon elvonja a figyelmet és megnöveli az online bántalmazás lehetőségét – mondta a szakértő Kaposváron. Kiemelte: nem az vezet célra, ha megtanítjuk a gyerekeknek, hogyan használják jól az okos eszközöket, hanem az, ha jó időben tesszük ezeket hozzáférhetővé. – Annak a gyereknek, aki a személyes képernyőt és a közösségi médiát 16 éves kor felett kapja meg, van ideje, hogy fejlődjenek a kognitív képességei, az érzelmi intelligenciája, szociális képességei, vélekedett Pöltl Ákos. Így lesz egy alap, amire építkezhetünk és a tanulás folyamata is sokkal gyorsabbá válik.

Fotó: Lang Róbert

Beszélgetés nélkül nincs prevenció

Mindehhez azonban az is kell, hogy kommunikáljanak egymással a családtagok. Ám gyakran ez hiányzik és így nehezebben veszik észre azt is, ha bajba kerül a gyerek.

– Meglátásom szerint a prevenció otthon kell, hogy kezdődjön – vélekedett Kovács Gergely, az INDIT Közalapítvány intézményvezetője előadásában. A preventív előadások hatékonyságát csökkenti, hogy nehezen illeszthetőek be közoktatási intézmény napirendjébe. – Nem lehet arra várni, hogy máshol oldják meg a gondokat, ha otthon nem tud beszélni egymással szülő és gyermek az internetről, alkoholfogyasztásról, drogproblémákról – mondta Kovács Gergely. Lehet bűnbakot keresni és ennek kikiáltani a mobiltelefont, de ha a gyerek a szülőtől sem lát mást, mint a képernyő nyomkodást, akkor nehéz lenne elvárni tőle, hogy ne tegye ugyanezt. – Az nem megoldás, ha a gyerek kezébe nyomjuk a telefont, hogy csend legyen. Pont az lenne a lényeg, hogy elmondja mit érez, mi foglalkoztatja.