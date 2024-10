A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezetfejlesztési Osztálya VERSengők Viadala címmel a közelmúltban hirdetett meg egy országos versmondó bajnokságot. A viadalra – amelyre egy maximum 55 másodperces vers vagy versrészlet videón való rögzítésével a főigazgatóság fenntartásában lévő szociális, illetve gyermekvédelmi intézményekben élő ellátottak jelentkezhettek – Somogyból is számos nevezés érkezett mindkét kategóriában. A közzétett alkotásokra folyamatosan szavazhatott a közönség. A legtöbb szavazatot Farkas Józsefné, a segesdi Gondviselés Integrált Szociális Intézmény lakója kapta, aki Az unokák című, saját versét adta elő lelkesen. A gyermekvédelmi intézményekből érkezett alkotások mezőnyében szintén somogyi lett a győztes; Nárai Angéla, az öreglaki Kuckó Lakásotthon gondozottja Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat című, gyönyörű versének művészien előadott részletével hódította meg hallgatóit. Ebben a kategóriában egyébként a harmadik helyezett is somogyi; Sebestény István, a barcsi Együtt Egymásért Otthon súlyosan fogyatékos gondozottja Móra Ferenc A cinege cipője című versét mondta el kamera előtt, így ő is felállhatott a képzeletbeli dobogóra.