Siófok partján megható jelenetek zajlottak a hétvégén, amikor négy fiatal hattyú térhetett vissza természetes élőhelyére, a Balaton vizére. A Tollas Barát Madármentés csapata több hónapon át gondozta ezeket a madarakat, miután különféle sérülésekkel hozzájuk kerültek. Most azonban teljesen felépültek és újra szabadon szárnyalhatnak.

A fiatal hattyúkról a Tollas Barát Madármentés csapata gondoskodott, miután sérüléseikből felépültek

Forrás: Tollas Barát Madármentés

Az egyik legismertebb eset azé a hattyúé, akiről nyáron a Sonline is beszámolt. Zamárdiból került a madármentőkhöz, miután egy horgászhorog akadt a nyakába. A gondos ellátásnak köszönhetően most már újra élvezheti a Balaton nyugodt vizét. Mint Kovács Klárától, a szervezet vezetőjétől megtudtuk, a fióka sok törődést igényelt, de végül sikeresen helyrejött.

Egy másik hattyút Bicske közelében találtak, miután sérülten berepült egy kertbe, míg egy harmadik Balatonszepezdnél került veszélybe, amikor vélhetően egy ragadozó támadta meg. Ez a madár is súlyos sérülésekkel érkezett a mentőközpontba, de a hosszas ápolás után végül ő is visszatérhetett a Balatonhoz.

Hogyan boldogulnak a természetben?

Bár sokan azt gondolnák, hogy a fiatal hattyúkat még szüleik gondoskodása kíséri, valójában ezek a madarak már önálló életet kezdenek.

– Szeptemberben a fiatal hattyúk már elszakadnak a szüleiktől, és egy nem költő csapathoz csatlakoznak – magyarázta Kovács Klára. Ezek a csapatok ideálisak a fiatal madarak számára, hiszen biztonságos táplálkozási területeken tartózkodnak, és a hattyúk itt szocializálódhatnak egymás között.

Az elengedett madarakat továbbra is megfigyelés alatt tartják a madármentők, hiszen gyűrűzéssel nyomon követik a sorsukat.

– Nem hagyjuk magukra őket, rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól vannak-e, és megfelelően beilleszkednek-e a természetbe. A helyszínválasztás sem volt véletlen, hiszen itt ismerünk olyan csapatokat, amelyekbe már korábban is sikeresen integráltunk mentett egyedeket, így biztonsággal hoztuk ide a fiatal hattyúkat most is – tette hozzá Klára.

Különleges pillanatok videón

A hattyúk szabadon engedését videón is megörökítették, így mindenki számára elérhetővé vált ez a szívmelengető pillanat. Az eseményt figyelemmel kísérők számára különleges volt látni, ahogy a madarak visszatérnek a Balatonhoz, és újra szabadon úsznak a vízen.