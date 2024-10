A földön, a sátrakban, de még a polcokon is színesedtek a virágok az egyik kaposvári kertészetnél. A Keleti temető közelében lévő üzletnél zömében saját termelésből származó virágokat árultak. Venczel Nóra, a Hélia Kertészet kertészeti vezetője portálunknak elmondta, 13 ezer krizantémmal készültek az idei mindenszentekre, árvácskából pedig korábban 23 ezer tövet adtak el. Venczel Nóra hozzátette, tavalyhoz képest nem emeltek az árakon. Cserepes virágokat 450-tól, a nagyvirágú szálas krizantémokat 800 forintért kínálják. A legnépszerűbb szín továbbra is a fehér.

Több tízezer szálnyi virággal készülnek az árusok, kertészetek. Fotók: Lang Róbert

Csepregi Józsefné is beszerezte már a temetői virágokat. Kérdésünkre elárulta, a halottak iránti tiszteletet fontosabbnak tartja a síron lévő díszeknél, ettől függetlenül azért mindig széppé teszi hozzátartozói nyughelyét. Bene Józsefné is minden virágot megvásárolt már. Érdeklődésünkre elmondta, nagyon sok sírt kell gondoznia. A közelebbi hozzátartozók sírjára általában élő, cserepes virágot szokott vásárolni, darabonként 1800 forintért. Tartja a régi szokást és gyertyát is gyújt az elhunytak emlékére, ami tovább emeli a költségeit. Bene Józsefné hozzátette, azt vette észre, hogy minden többe kerül, mint egy éve, idén körülbelül 25 ezer forintot költött el.