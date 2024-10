A vízmélység és a betáplálási forrás a lényeg, magyarázza Hermecz Tamás, a siófoki Hidegvölgyi horgásztó tulajdonosa. Akik csak a csapadékban bízhatnak, és két méternél sekélyebb a tavuk, azok tíz éven belül becsukhatják a boltot. A hidegvölgyi tavaknak nagy a vízgyűjtő területük, ha 50 mm eső esik a több mint száz hektáron, az bekerül a csatornába, onnan a tavakba. És a 2 méternél sekélyebb medrekben még így is van 60 cm mínuszuk. Márpedig, ha tavasszal egy, a mostanihoz hasonló aszályos nyár előtt 30-40 centiméter mínusszal kezdenek, akkor a vízszint egy méter alá esik.

Nem mindig a vízmennyiséggel van a legnagyobb gond Fotó: Lang Róbert

De nem is a vízmennyiséggel van a legnagyobb gond, mondja a tógazda, hanem a hosszú ideig tartó magas hőmérséklettel, amelyik átfűti a talajt, és a 33 fokos talajmeleget már egyes halak, így a csukák, sem bírják. Harmincöt fok feletti hőmérsékletnél a víz 28 fokra melegszik, a talaj fölött két centivel viszont az iszap miatt 30 fokos. Az iszap mindig melegebb, mint a víz, és ez ellen mindenki tehetetlen. Kotorni kellene tehát a tavakat, ami nagyon drága, már az egy méterrel mélyebb meder kialakítása is 50 millió forintba kerül. Nem beszélve arról, hogy az iszapot el is kellene valahol helyezni.

Az időjárás gazdálkodik

Az az igazság, hogy nem a paraszt, hanem az időjárás gazdálkodik, mondja ki Hermecz Tamás. Hiába teszi jól a dolgát, ha lefagy a gyümölcsfa, vagy az aszály elviszi a termést. Így van ez a horgásztavakkal is. Ha ilyen ütemű a felmelegedés, szinte mindegy is, mennyi a víz. A talaj a nyáron 30-40 centiméter mélységig volt kiszáradva, a vakondok ki sem jöttek a felszínre, nem találtak volna táplálékot. A sünöket itatni kellett, a varjakat, szarkákat menteni, mert nem voltak szöcskék, bogarak. A szarkák a fatörzsön mászkáltak, mint a harkályok, onnan csipkedték ki az apró bogarakat. Ez a tendencia a vizekre nézve is életveszélyes. Igazuk van, akik azt ismételgetik: meg kell tartani az országba a befolyó vizeket, hiszen ezen múlik a mezőgazdaság, vagyis az ételünk jövője. Ha így folytatódik, ne fokozatos romlásra számítsunk, hanem egyszer csak bekövetkezik a metszéspont, azaz az összeomlás, jósolja Hermecz Tamás.