– Az ellátóezred a dél-dunántúli régió meghatározó alakulata, feladatköréből adódóan a térségben, de azon túl is pótolhatatlan feladatokat lát el jelenleg is – hangzott el az ünnepségen. Ennek a munkának az elismeréseként Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából zászlószalagot adományozott az ellátóezrednek, amit Szabó Tibor dandártábornok, a honvédségi vezérkar logisztikai csoportfőnökségének csoportfőnöke kötött fel a csapatzászlóra.

Zászlószalag adományozás

Zászlószalag a kiemelkedő teljesítményért is járt

A dandártábornok arról is szólt, hogy az ellátóezred átszervezéseken esett át, nevet váltott, egy dolog mindig is jellemezte. Az ott dolgozó katonák mindig is kiemelkedő teljesítményt nyújtva hajtották végre a feladataikat. Kiemelt feladatai között szerepel a különböző missziók logisztikai támogatása, a két oldalú, NATO feladatokban részvétel valamint a nemzetközi gyakorlatok logisztikai biztosítása.

Hatvani Szabolcs alezredes, az ellátóezred parancsnoka elmondta: az elmúlt időszakok kihívásai után a jelen és az ezred előtt álló feladatokkal is meg kell küzdeni, de büszke az ezred katonaállományára. S biztos benne, hogy közösen olyan biztos alapot képes az ezred építeni a Magyar Honvédség számára, ami lehetővé teszi egy fejlődő, biztos haderő létrehozását Magyarország számára.