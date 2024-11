A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) javaslatában szerepel a nyugdíjkorhatár emelése, a Nők40 program szigorítása, a 13. havi nyugdíj korlátozása, az előrehozott, csökkentett nyugdíj visszavezetése. Mindegyik javaslat felháborítja a somogyi nyugdíjasok többségét, a legjobban viszont azon akadtak ki, hogy elvennék a 13. havi nyugdíjat.

Brüsszel miatt veszélyben a 13. havi nyugdíj

– A k**va zsivány anyjukat nekik – fogalmazta meg markáns véleményét Gondi Tibor. – Nagyon szemetek, trógerek, az öreg emberek egész életükben dolgoztak, és akkor ők ilyet akarnak csinálni? Az én nyugdíjam 148 ezer forint, ledolgoztam 46 évet, persze, hogy fontos a 13. havi is. De nemcsak én, hanem az összes haverom fel van háborodva – tette hozzá.

– Nem jó hír ez, még akkor sem ha csak egy tervezetről van szó – mondta egy másik nyugdíjas Varga Magdolna. – Úgy tudom, hogy sok kisnyugdíjas él ebben az országban, de nekem is hiába van több diplomám, nem igazán kap sok pénzt, mert pont akkor mentem el nyugdíjba, amikor alacsony volt ez az összeg – hangsúlyozta Varga Magdolna.

Nagyon sok nyugdíjas a februárban érkező 13. havi juttatást unokáira, családjára költi, vagy ebből az összegből javíttatja meg az éppen elromlott elektronikai eszközeit, autótóit. – Nagyon szomorú lennék, ha nem kapnám meg a 13. havi nyugdíjat, mert minden évben van egy cél, amire fordítom – mondta el érdeklődésünkre Taubert Dezsőné. – Tavaly az autómat hozattam rendbe, most arra szeretném elkölteni, hogy a lakásomban egy kisebb felújítást elvégezzek. Úgy gondolom, hogy ez a 13. havi juttatást nagyon jó intézkedés volt a kormány részéről, és szeretném ha maradna – tette hozzá a kaposvári nyugdíjas.

Simon Edit Éva is 13. havi nyugdíj-párti szépkorú. Lapunknak azt mondta, jó döntést hozott a kormány, amikor visszaadta nekik a 13. havi nyugdíjat, amit akkor is nagy elégedéssel fogadott, és most harcol azért, hogy megmaradjon. – Éppen ezért, kitöltöm a konzultációs ívet, hogy ne vegyék el, maradjon meg ez, mert a 40-50-60 évet ledolgozott embereknek ez egy olyan plusz juttatás, ami igazán meg tudja könnyíteni a hétköznapokat – emelte ki Simon Edit Éva.

Minden szépkorú örül a 13. havi nyugdíjnak

Stikel János a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének elnöke megkeresésünkre elmondta, a magyar társadalom egészségügyi állapota és helyezte sem teszi lehetővé azt, hogy a jelenlegi nyugdíjkorhatárra (65 év) még pár évet ráhúzzanak az emberek. – Akik fizikai munkát végeznek, közülük biztosan nem sokan bírnák azt, hogy még pár évet dolgozzanak – hangsúlyozta Stikel János. – A 13. havi nyugdíjnak természetesen minden szépkorú – beleértve engem is – örül, hiszen van hova elkölteni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy jelentősen meg kellene emelni a havi nyugdíjak összegét, azért, hogy nem kelljen 13. havit pluszban fizetni. Somogyban nagy szükség is lenne az emelésre, mert itt legalább 10 százalékkal elmaradnak a nyugdíjak az országos átlagtól. Ráadásul nagyon sok a kisnyugdíjas is –emelte ki Stikel János.