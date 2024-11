Ne hagyjuk kint vizesen az autót

Ha alaposan lemostuk az autót, még egy szabályra oda kell figyelnünk: arra, hogy ne hagyjuk vizesen olyan helyen, ahol fagypont alatt van a hőmérséklet. Ha kint éppen röpködnek a mínuszok, álljunk be egy fűtött garázsba, vagy ennek hiányában egy mélygarázsba. Ha bevásárlás vagy egy esti mozi elé időzítjük az autómosást, nyugodt szívvel kihasználhatjuk az egyébként is mással töltött időt az autó megszárítására.

Váltsunk gumiszőnyegre

Szintén sok bosszúságot megspórolhatunk magunknak hosszú távon, ha a téli időszakban a lábkárpitokat gumiszőnyegre cseréljük. Ha már eleve ilyenünk van, a csapadékos időjárás beköszönte előtt ne felejtsük el ellenőrizni, hogy a szőnyeg megrepedt-e valahol, hiszen így nem sok hasznát vesszük a kárpit megóvásának tekintetében. Ettől függetlenül télen is szükség van az autó belsejének kiporszívózására, hiszen az egyéb helyeken a por ilyenkor nedves sárrá állhat össze.

Belülről is tisztítsuk az ablakokat

Nem csak nyáron hasznos a klíma az autóban: ha télen is használjuk, száríthatjuk vele a levegőt, azaz jó hasznát vesszük a párásodás ellen. Egyébként is kellemetlen meglepetés érhet minket tavasszal, ha egész télen nem kapcsoljuk be a klímát, ugyanis annak megfelelő működéséhez a kenés miatt szüksége van az alkalmankénti használatra. „Tovább segít a párásodáson, ha nem csak az ablakok külső felületét tisztítjuk rendszeresen: a belső felületeket autós tisztítószerrel és mikroszálas törlőkendővel áttörölve megelőzhetjük a túlzott párásodást. Természetesen kívül-belül használjunk téli verziót az ablakmosó folyadékokból” – teszi hozzá az Ayvens Car Remarketing üzletág igazgatója.

Legyenek tiszták a fényszórók is

A ködös, csapadékos időben különösen fontos a fényszórók láthatósága, ezért a tél beköszönte előtt érdemes leellenőriznünk, hogy mindegyik működik-e, és nincs-e szükség a polírozásukra. Ha igen, ezt még a reggeli nagy ködök előtt érdemes megcsináltatnunk.

Legyen kéznél a jégkaparó

Télen sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem gondolnak az autó befagyására, ezért a jégkaparót is az autóban tárolják – amihez aztán nem tudnak hozzáférni. A jégkaparót célszerű ezért valamilyen könnyen elérhető helyen tárolni, vagy egy kisméretű, táskába is eltehető verziót vásárolni, hogy a fagyos reggeleken is biztosan kéznél legyen.