Közel 250 diák próbálta ki magát a sport eme műfajában. A műfüves pályától indult a verseny és ugyanoda, az iskolához vezetett vissza az út. Az alsós diákok számára egy másfél kilométeres, kiszalagozott pálya volt kijelölve, amely izgalmas erdei szakaszokon, rókavárakkal teli területeken vezetett. A felsősök ennél hosszabb távokat teljesítettek: két hosszabb és egy rövidebb pályán kellett navigálniuk, és a híres „600-as dombot” is meg kellett hódítaniuk.

A rendezvény célja nemcsak a mozgás népszerűsítése volt, hanem annak demonstrálása is, hogy a tájfutás nemcsak testnevelés órákon, hanem környezetismeret és földrajz órák keretében is hasznosítható. A Zselici Tájfutók ezen a napon a pedagógusokat is arra ösztönözték, hogy a tájfutás segítségével más tantárgyak tanítását is élvezetesebbé tegyék.

Az Aktív Magyarország és a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség összefogásából született a Tájfutó Élmény- és Szabadidősport Program, melynek célja az emberek egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti vágy felkeltése, a rendszeres mozgás ösztönzése és az aktivitás mellé a tájékozódási képesség bevonása is. A verseny sikerét a diákok lelkes részvétele és a szoros együttműködés garantálta, amely még inkább elősegítette a sport és a természet szeretetének elmélyítését.