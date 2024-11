„Béke határok nélkül” mottóval az idén is megszervezte a Békeposzter elnevezésű rajzpályázatot az Első Kaposvári Lions Club. Felhívásukra 17 alkotást érkezett. A képeket a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában állították ki csütörtökön. A festményeket és a rajzokat díjazták is. Első lett Zsibrik Nóra, második Patczai Lia, akik a Kodály-iskola növendékei. Harmadik helyen végzett a Toldi-iskola diákja Gschwindt Hanna. Kettő különdíjat is kiosztottak. Az egyiket Gyócsi Dalma a Lorántffy Zsuzsanna református iskola, a másikat Baráturi Borbála, a Kodály-iskola diákja vette át.

Kerekesné Pytel Anna az Első Kaposvári Lions Club tagja elmondta, a nemzetközi Lions szervezet a béke jegyében hosszú évek óta szervezi már meg a rajzpályázatot. Az idén is nagyon kreatívak voltak a fiatalok. A képeken a tenger nyugalmával, a félre dobott fegyverekkel, valamint egy kézzel átölelt világgal ábrázolták a békét. Az eseményen elhangzott, manapság is fontos a békéről beszélni, mert körülöttünk is ropognak még a fegyverek.