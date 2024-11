Már elmúlt nyolcvan, amikor nyakába vette a várost. Csak ment, ment nyughatatlanul. A környékbeli utcák kukái, szemeteskonténerei vonzották. Azt a férfit, aki évtizedekig gazdasági vezetőként dolgozott, s aki úriemberként viselkedett mindig, mindenütt. Mély ráncok szegélyezték indiánbarna arcát, sokdioptriás szemüvege ellenére is vállalkozott arra, hogy a szomszédba költöző családnak segítve, valamennyi lámpát, csillárt maga szereljen fel, hiszen ezermester volt; mindenhez értett. A villanyszereléshez is. Mivel a leendő szomszédok dolgoztak, a felújítás pedig folyamatosan zajlott, felajánlotta: szívesen felügyeli a mesteremberek munkáját, hiszen volt olyan nap, hogy az idősebb szakik mellett nyolc-tíz ifjabb szakmunkás dolgozott. A férfi napközben átsétált a nagy iramban megújuló házhoz. Nézett, kérdezett és – egy élet bölcsességével –, javasolt…

Mindezt nem pénzért tette, bár nyugdíjasként némi bevételre is szert tehetett volna, hanem szeretetből, barátságból, jóllehet: ideje volt bőven. A fiatal családfő örömmel fogadta el a felajánlott segítséget. Olykor megkínálta egy-egy konyakkal, és a névnapokat is rendre megülték. Élvezettel kvaterkáztak az élet dolgairól. Politikáról, gazdaságról, szépülő városképről, kutyákról, macskákról, de a legutóbbi olvasmányélményekről is. Múltbéli emlékek randevúztak a jelennel akkor is, amikor asszonya székely almatortával várta névünnepén a kétgyerekes szomszéd családot.

Egy idő után feltűnt, hogy egyre több fekete műanyagzsák borítja be az udvart. A kétségbeesett feleség sírva mesélte: elképzelni is nehéz, mi van a padláson meg a pincében. Mozdulni sem lehet a rengeteg kacattól. Amikor rákérdez, miért kell nekik a kidobott lábas, az eltört hintaszék, a rossz napozógyékény, a szakadt zakó, a rozsdás mákdarálótorzó, s még megannyi szemét, férje indulatba jött és agresszívvá vált. Asszonya már-már attól félt, megveri, de az éj leple alatt gyakran tömte meg a környékbeli kukákat férjura „kincseivel”. A fokozatosan demenssé lett férfi „szenvedélye” azonban nem csitult, testét maga után vonszolva, fáradhatatlanul járta a várost, fejjel belebukva a bűzös konténerekbe, kereste aznapi szerzeményeit. Ismerőseinek nem köszönt, már-már bamba tekintettel cipelte haza dagadó szatyrait, vagy húzta maga után a talált kerékpáralkatrészt, fémcsövet.