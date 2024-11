A nők tudományos szerepvállalását szeretné ösztönözné a STEM programja, amelynek Rumbus Anikó, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusának oktatója a magyarországi képviselője lett. A STEM egy mozaikszó, amely a tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika angol szavaiból alakult ki.

Nő az erő Kaposváron.

Fotó: Muzslay Péter

Egy európai uniós projektben veszek részt, amely a Woman in STEM up nevet viseli, ennek keretében igyekszünk nőket egy kicsit az érintett tudományok felé terelni.

-mondta el Rumbus Anikó. Hozzátette: az elmúlt években nőtt a nők száma a tudományban, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, ilyen projektekre van szükség.

Mindig segíthet a női látásmód

-Úgy gondolom, hogy mi nők egy másik látásmódot tudunk bevinni a tudományba, hiszen mi más szemszögből tekintünk a világra, mint a férfiak. Természetünknél fogva sokkal empatikusabbak vagyunk, ez manapság, amikor már humanoid robotokat is használnak egyre több területen, nagyon hasznos lehet egy kutató számára, tette hozzá.

Amellett, hogy népszerűsíti a tudományos pályát Rumbus Anikó mentori szerepet is vállal, tehát a hallgatók hozzá is fordulhatnak kérdéseikkel, hiszen ő is eltökélt abban, hogy segítse minél több hölgytársa pályára lépését.

– Ennek a programnak nem csak az a lényege, hogy többen legyünk, hanem kicsit kiegyensúlyozottabb legyen a helyzetünk. Hiszen ez a terület pont egy igencsak férfias és ebből fakadóan ők is vannak többen. Még mindig vannak különbségek a férfi és női kutatók fizetései között, de a tisztelet, megbecsülés területén is.

Ezért igyekszem a hallgatóimnak is átadni ezt a szemléletet.

- jegyezte meg a pedagógus.