– Matoltsy Sándor, iskolánk egykori igazgatótanácsi elnöke, akire második iskolaalapítóként tekintünk – derült ki a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium és Általános Iskola tájékoztatójából. – Az iskola iránti szeretetből és hűségből, édesapja iránti tiszteletből fia, Matoltsy Sándor Gedeon az Amerikai Egyesült Államokban elhunyt Humbold-díjas kutató professzor, hagyatékából nagylelkűen támogatta iskolánkat.

Így minden évben tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek a kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók.

Matoltsy-ösztöndíjas diákjaink a 2023/24 tanév második félévének kiemelkedő munkája eredményeként: Gergelics Lukács 12. A, Tratnyek Sára szintén 12. A osztályos tanuló. A 12. B-ből Tóth Eszter, Kovács Kata Zsófia 11. A-s diák, Szabó Bogma Hanna a 10. A osztályból, Csányi Eszter a 10. B-ből, Huszics Rebeka 11. A-s tanuló, Gazda Gergő a 12. B-ből és Maronics Lilla szintén a 12. B-ből, valamint Madarász Milán 10. A-s diák.