– Nem örülünk a változásnak, a cégautó adóra évente közel 10 millió forintot fordítunk, s az adóemelés miatt 2025-ben csaknem kétmillió forinttal nő a költségünk – közölte Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója. Hozzátette: a kaposvári gyárukban 30 céges autó van, Marcaliban három.

Adóemelés: meredeken nőhet jövőre az autósok kiadása

Fotóillusztráció: Török János

A járművek nagy része benzines, s a néhány dízelen kívül egy hibrid is a rendelkezésükre áll. Az igazgató hangsúlyozta: folyamatosan korszerűsítik a járműflottát. Nem akarják a végletekig használni az autókat, az üzemanyag-fogyasztáson kívül lényeges kérdés a karbantartási költségek alakulása is. A vállalat legutóbb egy furgont szerzett be, s a legfiatalabb céges autójukat októberben vették át, s jövőre folytatni kíván a járműcserét. A személygépkocsik átlagéletkora jelenleg nagyjából öt év, a teherautóké hat.

Berkes Róbert kaposvári könyvelő szerint a 20 százalékos adóteher növekedés már érezhető tétel. S ez egyes somogyi vállalkozásoknál akár forrásokat is elvonhat a fejlesztésektől.

Adóemelés: Pontosabb útnyilvántartás is kell

2025-től jelentős változások várhatók a céges autókat érintő adók terén: a cégautóadó 20 százalékkal emelkedik és több autóval kapcsolatos adó is inflációkövető lesz, hívta fel a figyelmet a roadrecord.hu. Ezek a változások komoly kihívást jelentenek a vállalkozások számára, hiszen az autók fenntartási költségei jelentősen nőhetnek. Éppen ezért most még fontosabbá válik, hogy útnyilvántartással minél több lízing Áfá-t igényeljenek vissza a vállalkozások.