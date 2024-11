A gyűjtés során mindent szívesen fogadnak, aminek egy gyermek örülhet. – Játék, édesség, könyv, vagy olyan ruhadarabok, amelyek elengedhetetlenek a téli időszakban, például gyermekméretű sapka, sál, kesztyű – ezek mind-mind nagy segítséget jelentenek – mondta Bacza Barbara, az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházának vezetője. Hangsúlyozta, hogy a gyűjtés célja nem csupán tárgyi adományok begyűjtése, hanem a figyelem felhívása a helyi közösség erejére és az együttérzés fontosságára. Az adományokat minden nap 14 és 18 óra között várják a Kossuth téren található Adománykuckóban. Az önkormányzat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által közösen szervezett esemény mára hagyománnyá vált, amelyet mind a szervezők, mind a helyiek nagy izgalommal várnak.

Adománykuckó: december 13-ig várják az adományokat

Az idei megnyitón Szita Károly, Kaposvár polgármestere és a képviselő-testület tagjai személyesen vitték el az első adománycsomagokat. Az esemény szimbolikus gesztusa rámutatott arra, hogy a segítségnyújtás mindannyiunk közös feladata.

Bacza Barbara elárulta, hogy az évek során számos érdekes és olykor meglepő adománnyal találkoztak. – Első pillantásra néha nem is tudunk mit kezdeni ezekkel, de szilveszter közeledtével már mi is jót nevetünk rajtuk – mesélte mosolyogva. Az adományok között akadt már műfogsor, több mint tíz éve lejárt csokoládé vagy lekvár, de egyszer egy doboznyi vöröshagymát is kaptak.

A különleges adományok ellenére a segélyszervezet munkatársai mindig hálásak az adakozók nagylelkűségéért. Minden egyes ajándék hozzájárul ahhoz, hogy a rászoruló gyerekek arcára mosolyt csaljanak az ünnepek alatt.

Az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári adventi gyűjtése nemcsak az adományok miatt fontos, hanem azért is, mert rámutat, hogy a közösség összefogása milyen csodákat képes tenni. Az ünnepi időszak közeledtével mindenki számára lehetőség nyílik arra, hogy egy apró gesztussal jobbá tegye valaki más karácsonyát – mert adni mindig öröm.