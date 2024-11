A dió köztudottan fontos alapanyag az ünnepi finomságokhoz; aki előre gondolkodik, inkább most raktározott be belőle, semhogy az utolsó pillanatban kutasson utána. A mák is kelendő portékának számított pénteken, habár meglehetősen szellős volt a forgalom reggel a csarnokban. Sokféle vitaminforrást beszerezhettünk a termelőktől a szép piros alma, szilva, narancs és mandarin mellett termelői datolyaszilva és kivi is szerepelt a kínálatban. Recska Pál egy barátja javaslatára fogott a zöld húsú déli gyümölcs termesztésébe dombóvári birtokán. – Ma már egy hektáron van kivim és elmondhatom, hogy jobban bírja az időjárási viszontagságokat, mint a kajszibarack – mondta a dombóvári őstermelő. Elárulta: a kivi utóérő gyümölcs, amit célszerű alma mellett tárolni, ahhoz, hogy megpuhuljon.

Adventi a hangulat a piacon is.

Fotó: Lang Róbert

Szemet gyönyörködtető várta a vevőket a gombagyűjtők asztalainál, feketén virították a begyűjtött kalaposok. – Trombitagomba, ami nyersen is nagyon finom. A színe attól függ, milyen fa alatt terem. A cser, a bükk, a gyertyán megváltoztatják a színét, amitől egészen fekete is lehet – mondta Szegleti László. Hozzátette: nagyon enyhe a forgalom, ha vargánya lenne, az biztos fogyna.