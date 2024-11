Egy város akkor működik igazán jól, ha gyermek és idős jól érzi magát benne – mondta Erdei Barnabás fonyódi polgármester a Naplemente Nyugdíjas Klub közelmúltban rendezett 40. évfordulós ünnepségén.

Az önkormányzat mindenkor sokat tett azért, hogy a szépkorúak érezzék a megbecsülést és valóban otthonuknak tekintsék a települést.

– derült ki a jubileumi visszatekintésből. Ezt támasztotta alá a klubot hosszú időn át irányító Varga Józsefné, aki 1997-ben költözött Fonyódra, ahol csodálatos, szép életet élve nyugalomban, meghitten telnek napjai, és nagyon jók a benyomásaik az új tagoknak, Halasi Veronikának és Szekeres Józsefnek is, akik szeretnének új színt vinni a közösségbe.

A városvezetés az anyagi támogatás mellett minden évben programsorozattal is köszönti az időseit, melyek közül a hajókirándulás és a Márton-napi rendezvény a legnépszerűbb. A beszámoló után Buzsáki Károlyné, a nyugdíjas szövetség alelnöke adott át Kovács Lajos emlékplakettet és ajándékot a közösségnek, majd a fonyódi zeneiskola növendékei, valamint a helyiekből álló tánccsoport adott műsort, Varga Józsefné pedig ezúttal is megcsillogtatva előadói képességét, egy humoros verssel lepte meg a hallgatóságot.

A Sipos Sándorné vezetésével megalakult társaság létszáma rövid időn belül 64 főre nőtt, a tagság heti egy alkalommal klubdélután, illetve kézimunka-szakkör keretében találkozott. Ilyenkor énekeltek, beszélgettek, készültek a kulturális bemutatókra és egyéb rendezvényekre. Önkormányzati támogatásokból és tagdíjakból tartották fenn magukat, és jól gazdálkodva évi 4-5 alkalommal kirándultak is. 1993-ban Zsirai Józsefné, majd Módos Gézáné lett a klubvezető, mindeközben 102 főre nőtt a létszámuk. Rövidesen ketté is vált a szervezet, és Harmónia néven új közösség jött létre. A Naplementét 2013-tól nyolc éven át már Varga Józsefné vezette, tőle Jászfalvi Anna vette át a stafétát. Bár a létszámuk tizenkilenc főre csökkent, ma is hetente találkoznak, megünneplik egymás születés- és névnapját, aktívan bekapcsolódnak a város közösségi életében, bemutatókon azonban már nem tudnak részt venni.