A vártnál is nagyobb érdeklődés fogadta az új KAP Stratégiai Terv (KAP ST) pályázatait, az eddig megnyitott felhívások többségére jelentős túligénylés érkezett – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) országos mezőgazdasági osztályai által szervezett „Támogatás

és fenntarthatóság a mezőgazdaságban” címet viselő összevont osztályülésén. Zászlós Tibor, a NAK mezőgazdaságért felelős országos alelnöke elmondta: az élelmiszeripari és az állattenyésztési pályázatok benyújtási időszaka letelt, az elmúlt hónapokban a meghirdetett keretnél jóval magasabb összegben érkeztek be pályázatok. Csak az állattenyésztési felhívásra mintegy 700 milliárd forintos támogatási igény érkezett a gazdálkodók részéről. Az alelnök szerint mindez azt jelenti, hogy a gazdák felismerték, hogy a nehéz gazdasági körülmények és a hektikus piaci mozgások ellenére is csak fejlesztésekkel, innovációval tudnak előre haladni és előnyre szert tenni a piacon. Az állattenyésztés esetében a most kiépülő telepek a legkorszerűbb technológiát képviselik. Számos nehézséggel tarkított év van mögöttünk, a kemény munka árán megszerzett eredményeket azonban meg kell őriznünk – mutatott rá. Papp Gergely, a NAK szakmai főigazgató-helyettese elmondta: az elmúlt évben mintegy 1400 milliárd forint támogatást fizetett ki hazánk a gazdálkodóknak, idén pedig – az október 16-án kezdődött előlegfizetési időszakban – jóval meghaladja az időarányosan kifizetett összeg az egy évvel korábbi értéket. Előadásában felhívta a résztvevők figyelmét az új KAP úgynevezett egyes pillérében bekövetkezett változásokra, valamint tájékoztatást adott a már megjelent, illetve a következő hónapokban várható pályázatokról.

Ilyen az Agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) felhívása, melyre a támogatási kérelmeket november 25-étől nyújthatják be a termelők. A NAK annak érdekében, hogy a gazdálkodók felelősségteljes döntést hozva, a számukra legideálisabb konstrukciót kiválasztva vehessenek részt a programban, elkészítette az AKG kiadványát, amely online formában bárki számára elérhető, és összefoglalja mindazon tudnivalókat, amelyek az AKG programhoz csatlakozáshoz szükségesek. Emellett a falugazdászok felkészítésére külön képzést szervezett a kamara, hiszen a szakemberek feladata lesz, hogy tájékoztassák a termelőket az AKG nyújtotta lehetőségekről és segítsék kiválasztani az adott termelő számára legideálisabb konstrukciót. Fontos – emelte ki Papp Gergely –, hogy a gazdák ne csak a plusz jövedelmet lássák a pályázatban, tisztában kell lenniük a vállalt kötelezettségekkel, a korlátozásokkal és adott esetben a vállalások be nem tartásával járó szankciók mértékével is.