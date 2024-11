Kovács Gergely a kaposvári INDIT Integrált Drogterápiás Intézet vezetője a kaposvári katolikus püspökségen szervezett „Szenvedélybetegség kicsit másként” elnevezésű szakmai napon tartott előadást a somogyi helyzetről. A túlzott alkoholfogyasztással megjelenhet az életükben az új típusú dizájner drog és a dohányzás is. A cigaretta mellett más eszközök használata, a liquid, az iqos vagy a elfbar is népszerű a fiatalok körében. Kovács Gergely kiemelte, nemcsak a szerfüggők aránya nőtt meg az elmúlt években, hanem azoké is, akik a digitális világ rabjai lettek.

– Az elmúlt tíz évben láthatóan megnőtt a függők száma, de talán azért is érzékeljük ezt, mert egyre többen jönnek hozzánk segítséget kérni – mondta Kovács Gergely. – Azzal, hogy az online-tér még jobban kinyílt, és a telefonjaikra különféle alkalmazásokat telepítenek a fiatalok, még nagyobb veszélybe kerülhetnek. Sajnos egyre többen és egyre fiatalabb korban kezdenek el sportfogadásokat kötni. Vannak olyan alkalmazások, játékok, ahol plusz előnyhöz lehet hozzájutni akkor, ha valaki pénzt fizet be. A fizetős szolgáltatás nélkül ugyanis nem tud tovább fejlődni. Ez is függőség – mondta a szakember.

Kovács Gergely arról is beszélt, azt nem lehet elvárni a fiataloktól, hogy ne mobilozzanak, azonban azt lehetne korlátozni, hogy csak a legszükségesebb alkalmazásokat, funkciókat használják. Arra kellene oktatni őket, hogyan tudnak biztonságosabban telefont használni, vagy jelen lenni az online világban úgy, hogy ne essenek áldozatul bármilyen negatív, vagy rossz megkeresésnek.

A kaposvári INDIT Integrált Drogterápiás Intézet vezetője kiemelte, sikernek élik meg azt, ha eljutnak odáig, hogy egy fiatal elkezd foglalkozni a függőségével, felismeri a problémáját és megjelenik az ellátórendszerben. Az is eredménynek számít, ha valaki absztinenciát (tartózkodás) tanúsít, és nem használja a függőséget okozó szert, vagy digitális eszközt, bár az utóbbi nem egyszerű vállalás. Kovács Gergely hozzátette, ahhoz, hogy a függőségben szenvedő fiataloknál eredményeket érjenek el, családterápiát is alkalmaznak és a szülőket is bevonják a folyamatba.