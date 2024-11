– A nyolcadik osztályos tanulóink hétfőn Budapestre utaztak egy rendkívüli történelem "óra" erejéig - derült ki a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola bejegyzéséből. - A diákok egy pályázat segítségével ingyenesen látogathatták meg a Sziklakórház Atombunker Múzeumot. A tárlatvezetés során betekintést nyertek a II. világháborúban és 1956-ban kórházként üzemelő épület történetébe.

Atombunkerben jártak a diákok Fotó: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola

Azt is közölték: "A Szikla" Múzeum Közhasznú Alapítvány pályázatának köszönhetően a múzeumlátogatás után a Vagon Étteremben egy finom ebédre is meghívást kapott a csoport. A hazaút a MÁV jóvoltából igencsak kalandosra sikeredett: a Déli pályaudvar lezárása miatt nem indult el a tervezett vonat, így BKV-s járatokkal, minél gyorsabban át kellett jutnia a csoportnak a Kelenföldi Vasútállomásra.

– Fonyódról Somogyjád illetve Osztopán Község Önkormányzatának segítségével, a falubuszokkal jutottak haza a diákok – számolt be az iskola.