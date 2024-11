– Ősz van, rosszak a látási viszonyok és az utoléréses baleseteken kívül vadgázoláshoz is kivonultunk nemrégiben – mondta hétfőn Juhász András, a kaposvári Juhász Autó Kft. ügyvezetője. – Az elmúlt egy hónapban vaddisznót, őzet és szarvast is elgázoltak a sofőrök, előfordult, hogy nem lehetett elkerülni az ütközést, mivel féktávolságon belül érkezett a vad. Bárdudvarnok közelében fényes nappal egy szarvas ugrott egy kisebb autóra, ami totálkárosra tört. Szerencsére a gépkocsivezető nem sérült meg. Juhász András szerint ebben az időszakban szükség van a fokozott figyelemre és óvatosságra, legutóbb szombaton mentettek egy árokba csúszott autót Jutánál.

Az elmúlt hónapban 20 százalékkel nőtt az autómentések száma Juhász András szerint.

Sokan lehetnek, akik még mindig nem rakták fel a téli gumit, noha az időjárás miatt ez már indokolt lenne. Főleg az esti és a hajnali órákban lehet veszélyes a páralecsapódás, mely miatt csúszóssá, nyálkással válhat az út továbbá egyes szakaszokon sarat hordanak fel a mezőgazdasági gépek, amit nem mindig takarítanak le. A szakember azt mondta: náluk a kora őszi időszakhoz képest az elmúlt egy hónapban nagyjából 20 százalékkal nőtt a mentések száma.

– Egyesek szinte tükörradiállal közlekednek, ez hanyagság, semmi más, ha egy kicsit nedves az úttest, akkor esély sincs arra, hogy az illető megálljon vagy időben bekanyarodjon – mondta el Cziráki Ferenc kaposvári autószerelő.

Akadnak olyan autósok, akik a csúszós utakon sem tartanak elegendő követési távot

A szakember legfrissebb tapasztalatait is megosztotta, vannak olyan sofőrök, akik a mostani csúszós utakon is képtelenek megtartani a követési távolságot. Mások a sebességkorlátozást csak hallomásból ismerik, ezek a sofőrök gyakran levillogtatják vagy rádudálnak az előttük haladóra. Hiába a gyakori figyelmeztetés, akadnak olyanok, akik az alapvető szabályokra is fittyet hánynak.

– Úgy tűnik, hogy egy pislákoló lámpával közlekedő motorkerékpár jön szemből az úton. Aztán hamar kiderül, hogy olyan autóról van szó, amelyiknek nem működik mindegyik lámpája. Lényeges, hogy a világítóberendezések ne csak égjenek, hanem jó helyre világítsanak. Kiemelte: a szokásosnál is mindenképp óvatosabban kell vezetni, különösen, ha rosszak a látási viszonyok. A féktávolság, a jármű irányíthatósága megváltozik, a gondot csak tetézi, ha a sofőrök rossz autógumival közlekednek.