– Nem szeretném, ha probléma adódna az autómmal a közutakon, illetve szeretném biztonságosan szállítani a gyermekeimet óvodába, iskolába, ezért is érkeztem erre az átvizsgálásra – mondta Nagy Sándor, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal kaposvári műszaki vizsgáló csarnokában. Ide várták kedden az autósokat a Látni ás látszani program keretében.

Ingyenesen ellenőrizték többek között az autók világítóberendezéseit is. Fotók: Kovács Tibor

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal immár harmadik alkalommal tartott közösen ingyenes jármű átvizsgálást, amelynek keretében ellenőrizték a személygépjárművek jelző- és világítóberendezéseit, valamint a gumiabroncsok állapotát is. – Ősszel és télen az időjárás változásával gyorsan meg tudnak romlani az út- és látási viszonyok, erre fel kell készülniük a járművezetőknek, de az autókat is célszerű rendszeresen ellenőrizni. Ezzel az ingyenes átvizsgálással ezt szeretnénk segíteni – nyilatkozta Végh Balázs, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal közlekedési osztályvezetője.

A műszaki vizsga csarnokban minden érkező járművet átvizsgáltak a szakemberek, a rendőrök a téli ablakmosófolyadékok használatára és az ablaktörlő lapátok állapotára is felhívták a figyelmet, hiszen ezekre nagyobb szükség van a biztonságos közlekedéshez az őszi-téli hónapokban. – Reggelente már ködös az idő, ekkor pedig megváltoznak az útviszonyok és a látási körülmények. Az utak is csúszósabbak lehetnek, ezért is fontos, hogy erre ne csak a járművek, hanem a sofőrök is felkészüljenek – mondta Varga Zoltán, rendőr alezredes, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője.

Nem érdemes megvárni a havat a téli autógumi felszerelésével

Nem érdemes megvárni az első havazást a tél gumiabroncsok felszerelésével. Szakemberek azt tanácsolják, hogy 6-7 Celsius fok alatt már érdemes váltani, hiszen a téli abroncs egy nedves vagy hidegebb időben sokkal rövidebb féktávot biztosít, mint egy nyári gumi. A nyári gumik futófelülete a hidegebb és zordabb téli időjárási körülmények között megkeményedik, így csökken a tapadás. Mivel a téli abroncsokat rugalmasra tervezik, hideg időben az abroncs nagyobb felületen érintkezik az úttal, ami azt jelenti, hogy később csúszik meg a jármű és hamarabb áll meg egy vészhelyzetben. Azt is fontos tudni, hogy a 4 milliméteres profilmélység elérését követően már nem érdemes használni egy téli gumiabroncsot.