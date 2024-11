– Legutóbb egy hónapja egy utolsó szériás, négy ütemű, 1990-es gyártású Trabantot vásároltam 50 ezer forintért, ami üzemképes, de felújításra szorul – mondta Punik László, a Somogyi Veterán Járműgyűjtő Egyesület tiszteletbeli elnöke, aki egyben muzeális járműszakértő. – Azért vettem Trabantot, mert nem volt ilyen még a gyűjteményemben, ezzel már több mint 30 régi autóm van.

Az autók értékét a gyártott darabszám és az évjárat befolyásolja. Fotó: Lang Róbert

Punik László szerint a járművek értékét többek közt a gyártott darabszám és az évjárat befolyásolhatja, akárcsak az, hogy a gépkocsi mennyire őrizte meg eredeti állapotát vagy időközben felújították-e. Ezen kívül az is számíthat, hogy hány kilométert futott a jármű, s értéknövelő lehet, ha megvan az eredeti szervizkönyv vagy a régi merkúros vásárlási papír.

– Van, aki a gyerekorri élmények felidézése miatt vásárol régi járművet, más a retró hangulatot szeretné átélni – hangsúlyozta Punik László. – Somogyban idősebbek és fiatalok egyaránt szívesen vásárolnak korabeli autókat, s nálunk is népszerűek az egykori kelet-közép-európai márkák. A Trabant, a Polski Fiat, a Zaporozsec és a Moszkvics, de a Wartburg és a Skoda is keresett, ugyanakkor a Lada viszi a prímet. Jó befektetés lehet régi autót vásárolni, ugyanis akad olyan szépen felújított, szakszerűen karbantartott modell, amelynek az ára tíz év alatt megduplázódott, sőt, némelyiké csaknem a háromszorosára emelkedett. Punik László szerint a ritka modellekért komoly összegeket is hajlandóak fizetni a somogyi gyűjtők.

– Egy 1974 májusában forgalomba helyezett Moszkvics 412-esem van – mondta Vitári Jenő kaposfüredi nyugdíjas. – Még 2011-ben 80 ezer forintért vásároltam, s most csaknem 1,5 millió forintot érhet. Az a nagy érték benne, hogy jórészt eredeti állapotban van, nem restaurálták. Annak idején az első tulajdonostól vettem Somogyban. Nagyon jó vétel volt, nem szándékozom eladni.

Pezseg a KGST-piac, ez emeli az autók árát

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az 1990 előtti évjáratú kelet-európai autók, a Trabant, a Moszkvics, a Lada, a Skoda, a Dacia és a Wartburg, derült ki a portfolio.hu beszámolójából. Ennek köszönhetően az értékük is folyamatosan emelkedik. A Hasznaltauto.hu adatai alapján egy szép állapotú, több mint 40 éves KGST-autóért ma már akár milliós összegeket is elkérhetnek. 2024-ben több mint 11 ezer telefonos érdeklődés érkezett a legnépszerűbb veterán modellekre, amelyekből jelenleg több mint 1100 található meg a portálon.