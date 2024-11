A tételek közül az apró alkatrészektől a komplett szettekig, különféle árkategóriában szerezhetők be termékek a makettezéshez. A NAV szerdán azt is közölte: a 13 millió forint összértékű portékák új, bontatlan állapotúak, amik most akár az áruk 50 százalékáért megvehetők. A modellekre és kiegészítőkre november 15. és 18. közt tehető érvényes ajánlat a NAV árverési felületén.

Borítóképünk illusztráció!