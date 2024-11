A szovjet kényszermunkára hurcolás közel egymillió magyart érintett a történelmi Magyarország területén, s megközelítőleg 200–300 ezer magyar soha nem jött haza. Az úgynevezett GUPVI-táborokba – az Ural, a Volga környékére, a Donyeck-medencébe – tömegesen kerültek magyarok. A GUPVI-táborokba hadifoglyokat, civileket, a magyarországi német ajkú lakosságot hurcolták el. Az általában koholt vádak által ítélet alá vont Gulag-foglyok többsége a több ezer kilométerre fekvő ázsiai területeken, például Magadan, Kolima, Norilszk, Ekibasztusz nevű helyeken fekvő táborokban raboskodott. Ezek a mai napig – már csak az időjárási viszonyok miatt is – a legélhetetlenebb vidékek közé tartoznak. A rabok nagy részével mindkét tábortípusban nehéz fizikai munkákat végeztettek. A férfi és a női fogvatartottak bányákban, útépítéseken, fakitermelésen, vízi erőműveknél, vasútépítéseknél dolgoztak napi 10–14 órákat. Barakkokban laktak, sokszor embertelen körülmények között. Akadt olyan eset, hogy köztörvényes rabokkal is összezárták őket. A GUPVI-táborokból már 1946-tól folyamatosan hozták haza a fogvatartottakat. A gulagosok első transzportja 1953. november 25-én térhetett csak vissza Magyarországra lefogyva, megnyomorítva, megfosztva fiatalságuktól, álmaiktól, vágyaiktól, akaratuktól…

Az elhurcoltak sok esetben nem tudták értesíteni családtagjaikat a velük történtekről. A kiszállítás során sokszor előfordult, hogy megpróbáltak – vonatból kidobott levelek útján – hírt adni magukról. A fogva tartás során kezdetben nem levelezhettek, majd a Vöröskereszt segítségével küldhettek szeretteiknek levelezőlapokat, amelyeken nem a valóságról számoltak be, de a hozzátartozók számára mindenképpen reményt adó életjelet jelentett a néhány soros küldeményük.

Megbélyegezett emberként tengették az életüket

A szovjet kényszermunkára hurcolás a magyar családok nagy részét érintette, nem hozott számukra feloldást a hazatérés sem. A hazatérést követően az állambiztonság szinte minden egykori Gulag-rabot megfigyelt, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni időszakban. Pedig az egykori rabok mindegyike megtanulta a nagy leckét, ezért a forradalomban szinte egyikük sem vett részt tevőlegesen. Boldogulásuk nagyon nehéznek bizonyult. Szinte mindegyikük megbélyegzettként élt tovább szerény megélhetéssel. Az 1953-ban hazatérők közül Rohr Magdolna pohárleszedő, Hartmann Klára kőműves, Rózsás János idővel könyvelő, Keményfi Béla pedig postai dolgozó lett, de a legtöbbjüknek csak a kétkezi munka jutott. Regős Ferenc egykori miniszteri tanácsos, kiválóan képzett, több nyelven beszélő jogász a fogság idején kitanulta a fogorvoslást, ezért hazatérését követően fogorvosként dolgozott. Az egykori rabokat Magyarországon priuszosként tartották számon, a „szerencsésebbeket” az 1960-as években rehabilitálták, de akadtak, akikkel ez csak az 1980-as, 1990-es években történt meg.

Valós megnyugvást, elégtételt a rendszerváltoztatás eredményezett számukra. Ekkor szólaltak meg először a túlélők. Sára Sándor a Magyar nők a Gulagon, a Nehézsorsúak, a Te még élsz? című filmekben rögzítette sorsukat. Sorra születtek a memoárok, a tényfeltáró dokumentumkötetek. A magyar társadalom megdöbbenve, 40 év hallgatás után szembesült a kommunizmus valós bűneivel, az ártatlan magyarok kényszermunkájának tényével és a hatalmas emberveszteséggel.

Sipos Imre miklósi szerzetes, helytörténész is több írásban, könyvben összegezte a somogyi, Koppány-völgyi elhurcolások történetét. Ezeknek a történeteknek nem lehet más tanulsága, csak az élet védelmének hangsúlyossága, a történelmi tényekből való okulás szükségessége, az egyetemes emberi értékek tiszteletének a fontossága!