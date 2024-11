A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikumban 11 diák jelentkezett a szeptembertől elérhető ingyenes képzésekre. – Azért választottuk ezt az új tanfolyamot, mert sokkal egyszerűbb, hogy akkor tanulhatunk, amikor éppen van időnk, és így olcsóbb is lesz egy kicsit a jogosítvány – mondták egybehangzóan.

Az ingyenes képzés ígérete nagyon csábító lehet!

Fotó: Lang Róbert



Annyival, hogy az elméleti képzések költségeit megspórolják. A gyakorlati képzés amúgy borsos árát viszont nekik is ki kell fizetniük, ami jelenleg óránként 7 és 9 ezer forint között mozog Kaposváron. Ez a harminc kötelező órára számolva nagyjából 300 ezer forint a vizsgadíjjal együtt.

A Zselic Autósiskola vezetője megkeresésünkre azt válaszolta, hogy már tavasz óta érezhető náluk a tanulóhiány. – Azt tapasztaljuk, hogy a diákok kivárták az ingyenes képzés elindulását, viszont részletesebb tájékoztatást eddig nem nagyon kaptak a folyamat menetéről – fogalmazott Baloghné Gál Margit, a Zselic Autósiskola vezetője. Hozzátette, az iskolai rendszerben elvégezhető online KRESZ-tanfolyam szerinte nem lesz olyan hatékony, mint egy személyes jelenlétű oktatás.

Böröczi Csaba, a Citrom Autósiskola vezetője elmondta, folyamatos a bizonytalanság, a tavalyi számokhoz képest nagyjából 20 százalékos visszaesést tapasztalnak. – Mi is úgy vettük észre, hogy a diákok nem jártak utána részletesen annak, mely tanfolyamokat és vizsgákat végezhetik el díjmentesen – mondta. – Annak viszont nagyon örülünk, hogy most a napokban gyűlt össze annyi diákunk, hogy indíthatunk tantermi KRESZ-oktatást – folytatta Böröczi Csaba. – Sajnos az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy azok a diákok, akik e-learning formában végzik el a közlekedési alapismeretek tanfolyamot, nem rendelkeznek annyira átfogó tudással, mint azok a társaik, akik bejártak az autósiskolába, és személyesen vettek részt az oktatásokon. A gyakorlati oktatáshoz, a fogalomban történő vezetéshez ugyanúgy kell autósiskolát választania a diákoknak, mint eddig is – tette hozzá az iskolavezető.



A vizsgázók csaknem fele elhasal a számonkérésen



A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) lapunk érdeklődésére közölte: Somogyban 2022-ben nagyjából 6700 KRESZ-vizsgát tettek le, ennek 49 százaléka lett sikeres. Tavaly 5800 vizsga volt, ezek 48 százaléka volt megfelelt, míg idén szeptember 30-ig közel 5000 vizsgát tettek le, s 42 százalék lett eredményes. A lesújtóan rossz eredmények okait firtató kérdéseinkre az oktatók szinte egybehangzóan úgy feleltek, a mai fiatalok figyelme nagyon szerteágazó. – Gyakorlatilag az online térben élik az életük egy részét, és nehezen tudnak visszacsöppenni a valóságba – mondták. – Sokszor tapasztaljuk, hogy a diákok az 50 perces vezetés közben is nagyon elfáradnak, koncentrációjuk nagymértékben csökken. Egyetértettek abban is, hogy nem elégséges ismerethez jutnak a tanulók az online térben folytatott KRESZ-tanulás során, mert nem kapnak eléggé átfogó képet az elméleti tananyagról.



