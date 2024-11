A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) az idén is rekordot döntött utasforgalom tekintetében. Veigl Gábor elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a tavalyi 2,1 milliós utashoz képest az idén már közelítették a 2,3 milliós számot.

A látszat csal, a Bahart járművei koránt sem vonultak vissza pihenni

Forrás: Hajdú Marianna

A Bahart eredménye mögött komoly fejlesztések, új hajók, sűrűbb menetrendek és színes programok találhatók.

A Balaton szépsége továbbra is vonzza a kerékpárosokat, akik idén is szép számmal érkeztek a kompokra.

– Az idei évben már megközelítjük a 150 ezres kerékpáros számot, ami 6 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest – mondta a vezérigazgató.

És hogy hol tapasztalták a legnagyobb forgalmat? A Fonyód-Badacsony útvonalon a tavalyi 200 ezres utasszám idén már 250 ezerre nőtt.

A legnagyobb utasforgalom-növekedést Boglár és Révfülöp között tapasztalták, ahol az utasszám kiemelkedő 30 százalékkal emelkedett. A keleti medence sem maradt el: Balatonfüred és Keszthely között is emelkedett az utasszám, a két tóparti város között a sétahajózás most is igazi sláger volt.

A Bahart programjai pedig gondoskodnak róla, hogy minden korosztály megtalálja a maga kedvencét. A nyári szezon után sem maradt senki izgalmak nélkül: a családok és a fiatalok élvezhették a gyerekhajókat, bulihajókat, és persze az olyan különleges eseményeket, mint a halloween-hajó, a Gardália hajó, de érkezik a Mikulás-hajó is.