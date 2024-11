Hosszú hetek után újra emelkedni kezdett a Balaton vízszintje. Ezt támasztják alá a vízügyi honlap adatai is, amelyek szerint a hétvégén a vízszint elérte a 101 cenitmétert is a siófoki vízmércénél. A Balaton átlagos vízszintje hétfőn is 93 centiméter volt és péntektől kezdve fokozatosan emelkedett köszönhetően az érkező téli csapadéknak és esőnek.

Fotó: Németh Levente

Hétfőn délelőtt már csak 92 centiméter volt a vízállás a Balatonon. Sokkal jobb a helyzet most a tónál, mint két évvel ezelőtt. Akkor ugyanis mindössze 70 centimétert mértek a szakemberek. Tavaly ebben az időszakban ugyancsak jelentős vízszint emelkedést tapasztalhattunk, s még komolyabb emelkedés következett be decemberben. Erre számítanak idén is a vízügyi szakemberek, hiszen a tó szabályozási vízszintje télen 110 centiméter, amelytől az előírások alapján csak öt százalékkal lehet eltérni.