Márton-nap 1 órája

Balatoni Turizmus Szövetség: nagyüzem van a Balatonon

Márton napi nagyüzem van most a Balatonon, ez a kulináris turizmus egyik legjobb példája. Ugyanakkor a régió turisztikai szakembereinek érdemes arra is figyelni, hogy mi történik a következő hetekben a Perzsa-öbölben. Hamarosan kezdődik világ egyik legnagyobb turisztikai seregszemléje, amelynek tapasztalatait hasznosíthatják a hazai turizmusban érdekelt szolgáltatók is.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint: a „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” elv a balatoni vendéglátásban is kulcsfontosságú. A globális trendek megértésével és a helyi értékek kiaknázásával a vendéglátósok nem csak a saját üzletüket erősíthetik, de hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a Balaton valóban négy évszakos legyen és egész évben képes legyen turistákat vonzani a tó partjára. Már a Meta is foglalkozik a turizmus kérdésével A gasztronómia és a turizmus közötti kapcsolatot vizsgáló tanulmányok száma az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt. Ennek oka, hogy sok turista ma már elsősorban az új ízek megismerése, a helyi konyha kipróbálása miatt választ egy-egy úticélt. Ma már a téma annyira fontos, hogy A bahreini Manamában november 18-19-én kerül megrendezésre a 9. ENSZ Turisztikai Világfóruma, amelynek központi témája a gasztronómiai turizmus. Itt, a Perzsa-öböl egyik meghatározó településén, a világ vezetői, iparági szakértőkkel és neves szakácsokkal is találkoznak. A témát annyira komolyan veszik a résztvevők, hogy a Michelin-csillagos éttermek vezetői mellett, olyan techgurukat is meghívtak a rendezvényre, akiknek releváns mondanivalójuk van a gasztronómiára nézve. A Meta szakemberei például mesterkurzust tartanak a közösségi hálózatok és a technológia befolyásáról „A gasztronómiai turizmus újrakonfigurálása” címmel. De lesz kerekasztal-beszélgetés arról, hogyan építsünk egy desztináció imázsát a régióra jelmező ételeken keresztül. Nagyüzem van a Balatonnál A világ tendenciáit a magyar vendéglátósoknak és turisztikai szakembereknek is követniük kell, ha azt akarják, hogy a következő években az eddigieknél is több turista jöjjön a Balatonra. Ezen a hétvégén egyébként több ezer kulináris turistát várnak a tó partjára. Mától sok vendég lesz például a Tihanyi Gardália Napokon, más néven Garda Fesztiválon, a tihanyi halászhagyományok ünnepén. (2024. november 8-10.) Itt, a háromnapos rendezvény során halas ételekkel, főzőversenyekkel és látványsütésekkel találkozhatnak az érdeklődők. Hasonló nagyságrendben érkeznek majd vendégek azokra a Márton napi eseményekre, amelyek a Balaton körül zajlanak. Badacsonyban, Siófokon, Balatonfűzfőn, Balatonkenesén, Balatonszárszón, Keszthelyen és Zánkán is libás ételekkel, újborokkal várják azokat, akik össze szeretnék kötni a friss levegőn tartózkodást. egy kulináris kirándulással – mondta Fekete Tamás.

