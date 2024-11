– Különösen a férfitársaink lettek jóval kevesebben, pedig velük igazán csodálatos hangzása volt az énekkarunknak. Néptáncban is szép sikereket értünk el, és gyakran rendeztünk színdarabot is – emlékezett Bán Tiborné klubvezető, aki főleg az elődje, Vígh Magdolna tevékenységét méltatta, aki pár éve már csak fentről figyelheti őket. Meleg szavakkal emlékezett az alapító klubvezető Smelka Ferenc nyugalmazott igazgatóra és az azóta elhunyt klubtársaira is. A továbbiakban az irányítása alatt eltelt tizenegy esztendőről adott számot, a három évtized legszebb pillanatait pedig egyórás filmvetítéssel elevenítették fel. Tomka Ákos alpolgármester szavaiból kiderült, hogy a település is nagyra értékeli a közösség tevékenységét, valamint elismerően beszélt a szervezetről Stikel János, a somogyi nyugdíjasszövetség elnöke is, aki Kovács Lajos emlékplakettet adományozott a társaságnak.

A balatonszárszói nyugdíjasklub ünneplői (középen Bán Tiborné) és a jubileumra készült torta

Fotó: Varga László

Ezt követően megajándékozták az ünnepségen jelen lévő alapítókat, megemlítve a már nem klubtag, de a társaság életében egykor aktív szerepet vállaltakat is, valamint felköszöntötték a három nyolcvanéves klubtagjukat. Bán Tiborné külön is méltatta a 89 éves Lahos Ilona tevékenységét, aki korát meghazudtolóan motiválja őket és vesz részt lelkesen a klub valamennyi megmozdulásán. Az alapítók közül Gyurka Ferencné arról beszélt, hogy neki különösen sokat jelent a közösség, amely egyúttal a családot is jelenti számára.

Megajándékozták a szárszói szervezet alapítóit

– Negyven éve elment a párom, azóta egyedül élek. Tíz évvel később a szomszédasszony beszélt rá, hogy menjek vele, az igazgató úr ugyanis klubot akar létrehozni. Mivel szerettem énekelni, bíztam benne, hogy ott lesz lehetőségem rá. Nagyon szép harminc esztendőt értem meg a társasággal, tele csodálatos élményekkel – tette hozzá.

Az idő azonban eljárt felettük, az átlagéletkoruk is a nyolcvanhoz közelít, új tagok pedig a klubvezető szerint nemigen akarnak közéjük lépni. Stikel János azzal biztatta őket, hogy ne szomorkodjanak amiatt, hogy megöregedtek, sokaknak ez sem sikerül. Az igazán lényeges, hogy lélekben örökké fiatalok maradjanak. Ezt támasztotta alá a múltat idéző zene is, a jó hangulathoz pedig az ebéd után felszolgált születésnapi torta is hozzájárult.