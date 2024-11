Országjáró fórumsorozatnak negyedik állomásaként Balatonlellére érkezett Bayer Zsolt, író, publicista. Az érdeklődők megtöltötték a művelődési házat. – Eddig minden fórumon telt ház volt és örömmel tapasztalom, hogy egy ilyen esős, sötét novemberi délutánon önök is eljöttek, kezdte előadását Bayer Zsolt. A fórumot megelőző Móring József Attila országgyűlési képviselővel, valamint Felházi Miklós lellei polgármesterrel tartott sajtótájékoztatóján elmondta: arra szeretne rávilágítani, hogy egy széteső világban élünk. – A világ, amiben mi is élünk, ez a nyugati világ, ahogy mi ismertük évtizedekig, szétesőben van – mondta a publicista Balatonlellén.

Ma még senki nem tudja megmondani, mi lesz helyette, ennek a folyamatnak a háború ennek az egyik legtragikusabb tünete.

Ez a világ még a gazdasági jólétét illetően is szétesőben van, mert megszűnt az a bizonyosság, hogy van a Nyugat, ami diktálja a tempót és a Kelet, ami legfeljebb olcsó nyersanyagot, munkaerőt, vagy felvevő piacot jelent. Utóbbi mindenben kezdi lehagyni a Nyugatot, van amiben már utol is érte. Erre lehet azt mondani, hogy akkor nem kereskedünk, de ez nem vezet sehova

– mondta Bayer Zsolt. Hozzátette: egy tízmilliós országnak, amely exportorientált nem tehet mást, mint az egész világgal kereskedik, ide nem lehet behozni a politikát.

Kiemelte: a nemzeti konzultáción való részvétel azért is fontos, mert muníció kell a miniszterelnöknek Brüsszelben.

Azt gondolom, hogy azt is fontos megemlíteni, hogy a negatív folyamatok ellen mi tehetünk mert többségben vagyunk Magyarországon, de Európában nem sok olyan állam van, mint mi. Ezért fontos, hogy a miniszterelnök Brüsszelben felhívja a figyelmet erre a problémára.

– tette hozzá Felházi Miklós.

– Még 2012-ben volt egy polgári piknik Kaposváron, ahol Bayer Zsolt már akkor a migránsok jelentett veszélyre figyelmeztetett. Azt mondta: vannak, akik el akarnak minket taposni, elvágni a gyökereinket. Mozgás kezdődött Afrikában és Európa felé fognak indulni.