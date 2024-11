Címzetes egyetemi docensnek terjesztették elő Szabó Krisztiánt

Gyuricza Csaba a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora az új gyártócsarnok átadón elmondta, négy éve olyan egyetem építésébe kezdtek, ami nem csak az asztalfióknak gyártja az eredményeket. Olyan szakembereket kívánnak képezni, akik helyben, a helyi gazdaságot, a társadalmi életet is tudják erősíteni. – Elindítottuk a gépészmérnök képzést, ennek gyakorlati helyet biztosít a Szabó Fogaskerékgyártó Kft. is, ráadásul két végzős hallgatónk hamarosan itt kezdi majd meg a szakmai karrierjét – emelte ki a rektor. – A cég kiváló partnerünk a duális képzésben is. Nagyon bízom abban, hogy nem csak gyakorlati helyet tudnak biztosítani a jövőben, hanem részt tudnak venni az elméleti képzésben is. Ehhez megadjuk az alapot. Már előterjesztettem Szabó Krisztiánt a cég ügyvezetőjét címzetes egyetemi docensnek. Már csak a szenátusnak kell megszavaznia ezt – tette hozzá Gyuricza Csaba.