Karácsonyi mintás pulóverben, színes nadrágban és szarvasagancsos fejpántban is rajthoz álltak a futók, akik között iskolások, pedagógusok és szülők is voltak. Piltner Emma a Kodály-iskolát erősítette. A Sonline.hu-nak elmondta, nagyon szeret futni, a Cseri parkban is teljesített már távot és a sportcsarnoknál is futott már egy egész kört. Egy másik Kodályos diáknak, Törzsök Hannának egy bemelegítéssel ért fel az örömfutás. – Atlétikára járok, minden nap van edzésem, ezért jól felkészült futó vagyok – mondta a fiatal. A felnőttek között is voltak rutinos futók. Skrinyár Judit minden napjainak a része a futás, ezért is vállalta, hogy csatlakozik a rendőrség Fuss bele a biztonságos karácsonyba! programjához.

Biztonságot és a futást népszerűsítették.

A résztvevő csaknem 250 futó három táv közül választhatott. A legkisebb 500, a közepes 2500, a leghosszabb 5000 méter volt. A köröket a Berzsenyi-parkban rótták a sportolni vágyók.

Jávorszkiné Molnár Magdolna alezredes, a szervező Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője elmondta, a program célja az volt, hogy a bűnmegelőzést és az egészséges életmódot népszerűsítsék.