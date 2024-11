Igalban hamarosan új fejezet kezdődik a közbiztonság és kegyeleti védelem történetében. A helyi temető és a közös parkoló területe nemcsak új biztonsági kamerákkal gazdagodik, hanem olyan technológiával, amely átfogó megoldást kínál a rend fenntartására és a kegyeleti értékek védelmére. A Sonline.hu-nak nyilatkozva Szántó Imre László polgármester részletesen elmondta, mi indokolta a kamerák számának ötszörös növelését és milyen újítások várhatóak a következő hetekben.

Új biztonsági kamerák érkeznek a temetőhöz

– A temetőben jelenleg is működik négy kamera, ám ezek kizárólag az utcafrontot figyelik. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy megvédjük a temető egész területét – mondta a polgármester. A tervek szerint a kamerák száma tizenhatra nő, így sokkal szélesebb látószöget nyújtanak, és a temető eldugottabb részei is megfigyelhetővé válnak. Emellett három új kamerát a temető és a focipálya közös parkolójába is feszerelnek, ahol egyre gyakoribbak a kisebb balesetek és így a parkoló autók is nagyobb biztonságban lesznek.

A temetőnél nemcsak a lopásokat szeretnék visszaszorítani, hanem a közösségi normákat és kegyeleti értékeket is megőrizni. Az utóbbi időszakban ugyanis egyre többször panaszkodtak a lakosok arról, hogy virágokat, koszorúkat tulajdonítanak el a sírokról. Emellett nem ritka, hogy az emberek átvágnak a temetőn, rövidítve útjukat, miközben szemetelnek, és néha még károkat is okoznak.