Élelmiszer-vásárlási támogatást ad minden családnak a bolhási önkormányzat, erről döntött a képviselő-testület a napokban. Ingatlanonként 25 ezer forinttal segítik a helyieket, a támogatást azonban igényelni kell a hivatalban, amire november 12-től lesz lehetőség. Szabó Bence László polgármester érdeklődésünkre elmondta, összesen 143 ingatlan található a faluban és arra számítanak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a családok 92 százaléka kéri majd a támogatást, melyet karácsony előtt szeretnének kifizetni.

– Az év végére mindenkinek jólesik a törődés és a gondoskodás, ezért is adjuk a támogatást – mondta a polgármester. – Az önkormányzat nemcsak az adókat akarja begyűjteni, hanem szeretnénk minél több pénzt is visszajuttatni a családoknak. Fontos kiemelni, hogy mindezt a nehéz gazdasági helyzet ellenére tudjuk megvalósítani – tette hozzá Szabó Bence László.

A polgármester arról is beszélt, korábban beiskolázási támogatást is adtak, melynek megemelték az összegét, és az időseket is segítették nemrég.