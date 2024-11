Felszabadultan játszadozó gyermekek mellett, szűkebb körben ünnepeltek az egyesület munkatársai és a meghívott családok pénteken. Az egyik édesanya, Szeremlei Csilla gyakran elviszi a Családi Kikötőbe ikergyermekeit. Elmondta, az egyesület munkája hatalmas űrt töltött be a kisgyermekes családok körben. Hiteles és naprakész segítséget kaphatnak tőlük.

– Az előadásaikat kimondottan szeretem – mondta. – Első gyermekes szülőként nagyon sokat segítettek a kezdetekben. Jelenleg a dackorszakban vagyunk benne, ezen a területen is sok, hasznos információhoz jutottunk hozzá. Nagyon jó ez a közösség – tette hozzá Szeremlei Csilla.

Szeremlei Csilla rendszeresen viszi gyermekeit a Családi Kikötőbe

Fotó: Muzslay Péter

Peti Sára szülőként kezdett el járni a közösségben, mostanra viszont már fejlesztőként is segíti a családokat. Érdeklődésünkre elmondta, négy hónapos volt kisfia, amikor rész vettek a hurciklubbos foglalkozáson. A beszélgetések alkalmával az egyesület vezetői megtudták, hogy Sára gyógypedagógus és néptáncpedagógus, ezután tavaly októberben elkezdték a közös munkát, az aprók tánca elnevezésű programot.

– Három év alattiakat várunk tánc-előkészítésre, mozgásfejlesztésre, felhasználva a magyar néptánckincset – emelte ki Peti Sára.

A gyógypedagógus kérdésünkre arról is beszélt, megváltozott a családok életvitele, és amik régen természetesen épültek be mozdulatok, mozgásformák a gyerekek tárházába, ahhoz most már bizonyos esetekben szükség van a szakemberek segítségére. – Nagyon kevés szülőnek van ideje például az ölbéli játékokra. Itt azonban ezeket közösen lehet pótolni. A mozgás, a ritmus és a mondóka elengedhetetlen a gyerekek további fejlődéshez – hangsúlyozta Peti Sára.

Szakné Vágner Nikolett a Mondj Igent a Gyermekkorra! Egyesület program koordinátora az eseményen elmondta, a hozzájuk járó gyerekek körülbelül felénél kiderül, hogy valamilyen fejlesztésre lesz szükségük a jövőben. Az egyik leggyakrabban előforduló probléma az alvászavar.