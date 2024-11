Egészen elképesztő trükkökkel próbálja meg átverni az önkiszolgáló kasszákat néhány vásárló. Egyes termékek esetében könnyű játszani azzal, hogy mást ütnek be vagy mást mérnek le, mint ami valójában a zacskóban van. A péksütemények jóval többe kerülnek, mint a vizes zsemle, éppen ezért ha valaki mondjuk kettő kakaós csigát vásárol, de zsemlének üti be, akár több száz forintot is „spórolhat”. Igen ám, de az önkiszolgáló kassza azt is méri, milyen súlyú termékek vannak a szalagon, és ha a mérés után nem egyezik a beütött termék mérete a ténylegesen zacskóban lévő termékkel, akkor jelez. Szóval könnyű pénznek tűnik, de hamar kiderül a csalás, lebuknak a csalók, és az a pár száz forint, amit nyerni lehet ezzel, könnyen súlyos bírságba vagy büntetésbe csaphat át.

Megpróbálják átverni az önkiszolgáló kasszát a csalók

Fotóillusztráció: Csapó Balázs

Többféle trükk is létezik

Gyakori csalási módszernek számít az is, amikor a drágább termékre egy másik, olcsó címkét ragaszt valaki és azt szkenneli le az önkiszolgáló kasszánál. Az is működik, hogy több ugyanolyan termék esetén csak egy darabot húz le a vásárló, a többit pedig nem olvassa be. Az önkiszolgáló kasszánál lehet csalni úgy is, hogy egyszerűen kihagyja valaki a beolvasást vagy a kódolást és enélkül helyezi be a táskába a terméket.

Gyorsan lebuknak a csalók

Ma már elég kézenfekvő, hogy minden üzlet be van kamerázva, ráadásul minden önkiszolgáló kassza felett ott van egy kamera. A kamerákat látják az üzlet dolgozói, a kasszások is monitoron tudják figyelni a vásárlásokat és lopás esetén jeleznek a biztonsági őröknek. Emellett biztonsági kapun lehet kijutni az önkiszolgáló kasszáktól, ami csipog, ha egy terméket nem olvastak be.

A címke átragasztással sem érdemes trükközni, mert a kassza érzékeli, ha a beütött súly és a tényleges súly eltér egymástól. A vásárlást segítő szoftvereket is úgy tervezik és fejlesztik folyamatosan, hogy észrevegyék a szokatlan vásárlási mintákat. Ennél sokkal prózaibb, hogy a biztonsági őr egyszerűen észreveszi a szokatlan viselkedést, vagy ha valaki a táskájába helyez egy terméket, nem beszélve a véletlenszerű ellenőrzésekről.