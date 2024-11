A kaposvári ügyvéd arról is beszélt, több olyan esete is volt, amikor a nő családjának az volt a kérése; volt vőjük, vigye magával az autót, amit a babaváróból vásároltak korábban és ezzel együtt a tartozást is. Ebben az esetben viszont, ha a kocsi 5 milliót ér, de a tartozás 8 millió forint, akkor a három millió forintos különbözetet, tartozást közösen kell kifizetni.



Legjobb, ha mindegyik vállalt gyermek megszületik

Boda Róbert elmondta, ha egy párnak megszületik mind a három vállalt gyermeke, akkor tíz év után a csok „megoldódik”. – A vásárlástól, használatba vételi engedélytől számított tíz év eltelik, akkor törlik a csok-ot, és megszűnik a visszafizetés fenyegetettsége – emelte ki az ügyvéd. – Ha elválnak a szülők és annál a félnél marad a gyermek, aki a csok-ból közösen vett ingatlanban él tovább, akkor nem feltétlenül kell visszafizetni a hitelt. Azonban, ha eladják, akkor minden esetben – mondta.