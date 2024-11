A mindössze 27 éves Csötönyi Orsolya jelenleg az állattenyésztési tudományok doktori iskola hallgatója, és oktatja leendő kollégáit a kaposvári campuson. Ők szavazták meg a szakembert Az év fiatal oktatója díjra.

– Nemigen tartottam magamat esélyesnek, mert láttam a jelöltek között nálam jóval tapasztaltabb oktatókat is, akik akár már 10 éve oktatnak sokkal nagyobb campuson – mondta kérdésünkre Csötönyi Orsolya. – Már azon is meglepődtem, hogy egyáltalán jelöltek, de azon aztán végképp, hogy meg is kaptam ezt a díjat – tette hozzá. – Mindig a hallgatók szempontjait tartom szem előtt, ebben nyilván sokat segít, hogy én is nemrég még hallgató voltam, és közös nyelvet beszélünk, valamint tudom, hogyan lehet közelebb kerülni hozzájuk és motiválni őket. Mégis el tudok úgy helyezkedni ebben a szerepben, hogy oktatóként állok előttük.

Csötönyi Orsolya közös nyelvet beszél a hallgatókkal

Fotó: MW

Úgy érkeztem ide még gólyaként, hogy nem volt jövőképem, itt alakult ki, hogy milyen irányba folytatom az utam – emlékezett vissza Csötönyi Orsolya. – Lótenyésztő szakon végeztem, ezért jöttem ide tanulni, de a mesterszakon jött nálam egy fordulat. A témavezetőmmel, Halas Veronikával éppen közösen dolgoztunk egy projekten, és ekkor éreztem azt, hogy ez sokkal jobban érdekel, mint eddig bármi az egyetemi tanulmányaim során.

Témavezetője szakmai életútja és példája is hatalmas motiváció volt Csötönyi Orsolya számára. Innentől pedig minden ment már a maga útján. Orsolya rendszeresen oktat, de hat hallgató készíti szakdolgozatát témavezetésével, emellett kutatással is foglalkozik.

– Most speciálisan sertésekkel foglalkozunk, az ő emésztőrendszerük működésével – mondta. – A doktori témám a különböző stresszhatások vizsgálata, és az, hogy az miként befolyásolja az emésztésüket, valamint az élettani folyamataikat. Az ember kiváló modell­állata a sertés, és ezért humán vonalra is átvezethetőek azok az információk, amiket itt kapunk.

Csötönyi Orsolya nemigen tartotta magát esélyesnek

Az év fiatal oktatója díj birtokosa, aki alapszakon tanít több képzési területen a harmadik és negyedik félévben, azt szereti legjobban a munkájában, hogy megszerettetheti a tudományok világát a hallgatókkal. – Most is vannak olyan, szakdolgozatukat nálam író diákjaim, akiket szerintem annak köszönhetek, hogy be tudjuk őket vonni projektekbe és a labormunkába – mondta a díjazott oktató. – Így kicsit sikerül közelebb hozni a tudományt hozzájuk is.

Ezen kívül az is rendkívül inspiráló számomra, hogy a tudományos tényeket általában olyan köntösbe tudom bújtatni, hogy az is megértse, akit korábban nem érdekelt a téma – fogalmazott kérdésünkre Csötönyi Orsolya.