- Elég magas a cukorbetegek száma, egy részüknél már diagnosztizálták a cukorbetegséget, de sokaknál még nem, s már csak ezért is fontosak a szűrések - mondta pénteken Misotáné Veress Katalin, a Kaposvári Cukorbetegek Egyesületének elnöke. - Somogyi vállalatok is szerveztek ilyen vizsgálatokat, de a Polgárok Házában, a piacon és a Marázplastnál is rendszeresen tartottak szűréseket.

A cukorbetegség esetén nem mindegy, hogy mit eszünk

Fotó: mw

A kaposvári csapatnak 55 tagja van, a legidősebb 90 éves, de fiatalok is csatlakoztak a közösséghez. Misotáné Veress Katalin azt mondta: három éve hozták létre az ifjúsági tagozatot. S fontos, hogy az érintettek tudják: ha valakinél kimutatják a cukorbetegséget, azzal nem áll meg az élet.

- Ne keseredjenek el, s bár bizonyos szinten az életritmusukat befolyásolja a diabétesz, de sok modern, kiváló segédeszköz áll a betegek számára - hangsúlyozta. - Lényeges, hogy a betegek tartsák be a szabályokat. Van, aki 55 éve él a cukorbetegséggel.

Az elnök kiemelte: az I-es típusú cukorbetegség főleg a fiatal felnőtt korosztályt érinti, ez egy autoimmun betegség. A II-es típusú cukorbetegségnél, mely rendszerint évek alatt alakul ki, szerepe lehet az elhízásnak, a mozgásszegény életmódnak is. A nem kezelt diabétesznek súlyos következményei lehetnek, a lábamputáción kívül akár vaksághoz is vezethet.

Cukorbetegség és megelőzés: alap a rendszeres sportolás

Misotáné Veress Katalin kiemelte: nagyon fontos normál tartományban tartani cukor értéket, s minél kevesebb legyen kilengés az alacsony és a magas érték között. A megelőzésben lényeges szerepe lehet az egészséges életmódnak és a rendszeres sportolásnak is.

- A szülők figyeljenek arra, hogy a gyermekek eleget mozogjanak, minél kevesebb időt töltsenek a tv vagy a számítógép előtt - jegyezte meg. - S ha esetleg mégis beüt a baj, nem kell elkeseredni. A cukorbetegséggel együtt lehet élni, de el kell fogadni a helyzetet, s lényeges a fegyelem.

Gyenes Olga kaposvári gyermekháziorvos azt mondta: ha a gyerek sokat iszik, és éjszakai is el kell menni vizelni, akkor szükséges felkeresni a háziorvost, s a vércukormérést helyben elvégzik. Vannak gyors cukorvizsgáló-készlékek, amelyek egy csepp vérből fél perc alatt megállapítják, hogy fennáll-e a cukorbetegség.