A héten nem panaszkodhattak a somogyi, kaposvári sportbarátok, különösen a röplabda kedvelői: három napon át a röpisek voltak a főszereplők a Kaposvár Arénában. Szó se róla, parádés volt a hangulat kedden este a Fino Kaposvár–Galatasaray HDI CEV Kupa-mérkőzésen. Aztán szerdán és csütörtökön az is kiderült, hogy sajnos a legtöbben csak divatszurkolók. A női meccsre (amely szintén nemzetközi volt) és a csütörtök esti Fino–Barcika derbire ugyanis – mármint a kettőre együtt – még feleannyian sem váltottak jegyet...

Amúgy nagyon is érthető volt a Galatasaray fellépése előtt a nagy várakozás. Én nem emlékszem rá, hogy Kaposváron bármikor is fellépett volna egy (kétszeres) olimpiai bajnok röplabdázó. Márpedig Jean Patry – aki most nyáron került a Galatasarayhoz – előbb 2021-ben Tokióban, három évvel később pedig, vagyis idén Párizsban is olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett. Főleg neki köszönhető, hogy szinte teljesen megtelt az arénában a vendég törököknek fenntartott szektor. Bár az első két játszmát a házigazda kaposváriak húzták be, a végén mégis a vendégek örülhettek a győzelemnek. Hálás is volt érte a török publikum, amely zömmel gyaníthatóan a somogyi megyeszékhelyen élő és dolgozó vendégmunkásokból állt. Jean Patrynak nehéz dolga volt, hiszen a lelkes szurkolók egyszerűen nem akarták beengedni az öltözőbe: hajtóvadászat volt az aláírásáért, a közös fotóért. Azt kívánom, egyszer a kaposváriaknak is legyen ehhez hasonló élményben részük.



Kaposváron dolgozó török vendégmunkásokkal telt meg a lelátó.