Az ország minden trafikját, vagyis szám szerint 5757-et átvizsgálta és az online térben is figyelemmel kísérte a jogsértéseket az idei ellenőrzési kampányában a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) – ennek eredményeit ismertették a Magyar Nemzettel. 2023-ban még 22 százalékos volt a jogsértési mutató, ami az idén 11 százalékra csökkent a 637 hibázó trafikkal. Somogyban is akadt problémás dohánybolt, de ennek helyszínét nem közlik. A hatóságok szankcióként a három csapás elvét érvényesítik, vagyis először egymillió forintig terjedő büntetéssel fenyegetnek, ami másodszorra másfélszeresére nőhet, majd ha egy éven belül harmadszorra is botlik a dohánybolt, akkor a hatóság visszavonja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt, ami a koncessziós szerződés megszűnésével jár.

Összesen 637 dohánybolt bukott le a hatósági próbavásárlásokon az országban. Fotó: KISS ANNAMARIE

A trafikok az online térben választanak kerülőutat, de ott sem maradtak el a hatósági ellenőrzések. A revizorok fellépése után az SZTFH a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság együttműködésével blokkolt 122 weboldalt, és az üzemeltetőkkel szemben eljárásokat indított. A blokkolásokhoz köthetően eddig 819 millió forint közigazgatási bírságról született döntés.