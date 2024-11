Befoglalták a légteret a rendőrök, majd bő negyedórára a magasba repítették a drónt. Több tucat családi ház fölé repültek be, hogy megbizonyosodjanak arról, biztosan mindenki megfelelő fűtőanyaggal melegítette fel a lakását. Kis Szabolcs, a kaposvári közterület-felügyelet vezetője a helyszíni ellenőrzésen elmondta, több panasz is érkezett hozzájuk, hogy egyes városrészekben a levegő minősége nem megfelelő, mert feltehetően olyan anyagokat is égetnek, melyeket nem lenne szabad.

Több tucat családi ház fölé repültek be drónnal. Fotó: Lang Róbert

– Az ellenőrzésekre azért van szükség, hogy kiszűrjük a szabálytalanul tüzelőket, ezzel is óvva Kaposvár levegőjének a minőségét – emelte ki Kis Szabolcs. – A drónnal sokkal egyszerűbben és gyorsabban át lehet vizsgálni nagyobb területeket is. Először szerveztük meg a társhatóságokkal közösen a razziát, a jövőben több ilyen drónos megfigyelésre is számítani lehet majd.

Herczeg Attila a Cseri városrész önkormányzati képviselője elmondta, helyenként előfordult már, hogy háztartási szeméttel, műanyaggal, vagy más hulladékkal gyújtottak be a kazánba, kályhába és ez zavarta a környéken élőket. – Nagyon örülök annak, hogy a rendőrség, a kormányhivatal, valamint a közterület-felügyelet egy ilyen összehangolt ellenőrzést végez a Cseri városrészben, bízom benne, hogy ezáltal is meg lehet előzni a nem megfelelő tüzelési módokat – hangsúlyozta Herczeg Attila.

A rendőrök hiába pásztázták végig alaposan a Gesztenye utca és környékét, semmi szabálytalanságot nem fedeztek fel. Több családi ház és más jellegű ingatlan kéményéből is fehér füst szállt fel, ami azt jelenti, hogy megfelelő tüzelőanyaggal gyújtottak be. A drónnal azt is felmérték, hogy melyik ház udvarán égettek szemetet, de semmit nem találtak.

Sokat javult a helyzet a drónozás miatt

Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere a drónos razzián arról beszélt, nemcsak a szabálytalan égetőket szeretnék kiszűrni, hanem az illegális hulladéklerakókat is. Az első ellenőrzéseket a Nádasdi utca és környékén indították el néhány évvel ezelőtt. Azóta rendszeressé vált a drónozás. – Azért választottuk ezt a drónos módszert, mert sokszor a közútról nem látszott, hogy valaki az udvarában mennyi szemetet halmozott fel – mondta Borhi Zsombor. – Fontos ezeket kiszűrni, mert előbb-utóbb a szemét meggyullad, vagy télen a kályhákban elég, mérgezve ezzel a teljes lakókörnyezetet. Szeretnénk rendszeres ellenőrzésekkel vissza-visszatérni azokba a városrészekbe, ahol ez jelentősebb problémát okoz – tette hozzá. Az alpolgármester arról is beszélt, a Nádasdi utca és környékén már sokat javult a helyzet, és kevesebben halmoznak fel szemetet és égetik el a kupacokat.