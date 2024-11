– Ezúttal zömében nyolcadik osztályosok jöttek – mondta Princz Zoltán igazgató. – A tájékoztató után a duális partnereink közül a Claessens cégcsoport két munkatársa mutatta be a társaságuknál zajló tevékenységet.

A drónbemutató után a lovardát is felkeresték a pályaválasztás előtt álló diákok, ahol a lovaglás és a lóápolás rejtelmeit ismerhették meg. Sokan éltek a lehetőséggel, a tanüzemet és a szarvasmarha-telephelyet is felkeresték, s a kamaszok a traktorokon kívül a munkagépeket is megnézték.

– A rendezvényünkkel kapcsolatban nagyon jó volt a visszajelzés, november 27-én lesz a következő hasonló program – mondta az igazgató. – Lényeges, hogy a látogatók testközelből látják a nálunk zajló képzést, ellátogattak a kollégiumba is. Szerintem ez a program egészen más, mint ha valaki elolvas egy tájékoztatót vagy megnéz egy videót az iskoláról. A nyílt nap sokkal személyesebb, s úgy érzem, sikeres volt a rendezvényünk.